Las ayudas de la Xunta para embellecer el litoral llegan a siete municipios de la comarca

Dársena de Malpica Mar Casal

La Xunta ha incluido a Cabana, Camariñas, Cee, Fisterra, Laxe, Malpica y Muxía entre los municipios beneficiados por la nueva línea de ayudas destinada al embellecimiento del litoral gallego. La convocatoria, cuya resolución publica el DOG permitirá financiar 117 proyectos de empresas turísticas en toda la comunidad con una inversión global de más de 4,56 millones de euros.

En la provincia de A Coruña fueron seleccionadas 42 iniciativas repartidas entre 25 concellos, que recibirán en conjunto 1,68 millones de euros. Entre esos proyectos figuran actuaciones localizadas en varios puntos de la Costa da Morte, donde el objetivo es mejorar la imagen, funcionalidad y sostenibilidad de establecimientos vinculados a la actividad turística.

Las subvenciones contemplan tres grandes líneas de actuación: mejoras en eficiencia energética, digitalización de recursos con potencial turístico y actuaciones sobre la fachada turística del litoral. Con ello se busca reforzar la competitividad del sector y contribuir a la conservación de uno de los principales activos de la comarca.