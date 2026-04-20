Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Las ayudas de la Xunta para embellecer el litoral llegan a siete municipios de la comarca

Redacción
20/04/2026 21:02
Dársena de Malpica
Dársena de Malpica
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Xunta ha incluido a Cabana, Camariñas, Cee, Fisterra, Laxe, Malpica y Muxía entre los municipios beneficiados por la nueva línea de ayudas destinada al embellecimiento del litoral gallego. La convocatoria, cuya resolución publica el DOG permitirá financiar 117 proyectos de empresas turísticas en toda la comunidad con una inversión global de más de 4,56 millones de euros. 

En la provincia de A Coruña fueron seleccionadas 42 iniciativas repartidas entre 25 concellos, que recibirán en conjunto 1,68 millones de euros. Entre esos proyectos figuran actuaciones localizadas en varios puntos de la Costa da Morte, donde el objetivo es mejorar la imagen, funcionalidad y sostenibilidad de establecimientos vinculados a la actividad turística. 

Las subvenciones contemplan tres grandes líneas de actuación: mejoras en eficiencia energética, digitalización de recursos con potencial turístico y actuaciones sobre la fachada turística del litoral. Con ello se busca reforzar la competitividad del sector y contribuir a la conservación de uno de los principales activos de la comarca.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La autovía de la Costa da Morte

Una UTE de tres empresas gallegas ejecutará la ampliación de la autovía de la Costa da Morte
A. Pérez Cavolo
Inauguración de la exposición sobre la feria

Un recorrido por las ferias tradicionales desde Carballo
Redacción
El ideal gallego

La piscina de A Laracha cierra el viernes para continuar con las obras de la cubierta
Redacción
Un anterior obradoiro de empleo en A Laracha

Luz verde al obradoiro conjunto de Carballo y Coristanco y a otro del Concello de A Laracha
Redacción