Tres entidades ecologistas de la Costa da Morte recibirán casi 50.000 euros de ayuda provincial

Una de las actividades anuales de Senda Nova ARCHIVO

La Diputación de A Coruña ha aprobado provisionalmente una línea de ayudas de más de 330.000 euros destinada a impulsar el trabajo de 22 asociaciones medioambientales de la provincia, entre las que destacan varias entidades de la Costa da Morte como Senda Nova, Mar de Fábula y Surf and Clean.

En el caso de la comarca, Senda Nova recibirá 10.640 euros para desarrollar el proyecto “Espías no bosque”, una iniciativa centrada en la divulgación ambiental y el conocimiento del entorno natural. Por su parte, Mar de Fábula contará con una ayuda de 12.200 euros para continuar con sus actividades de sensibilización y protección del medio ambiente, especialmente vinculadas al litoral.

Además, Surf and Clean será una de las entidades con mayor financiación dentro de esta convocatoria, con 25.000 euros destinados a su proyecto “Defende o mar a través do Surfing”, que combina la práctica deportiva con la concienciación sobre la limpieza y conservación del medio marino. Estas ayudas permitirán desarrollar durante 2026 diferentes iniciativas orientadas a la protección de la biodiversidad y la educación ambiental.

Desde la Diputación destacan el papel “imprescindible” del tejido asociativo, al considerar que son estos colectivos los que mejor conocen el territorio y los problemas que afectan a cada espacio natural. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, abre ahora un plazo para la presentación de alegaciones antes de su aprobación definitiva. Con esta convocatoria, la institución provincial refuerza su apoyo a proyectos de concienciación ambiental