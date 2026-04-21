Si te llama el Instituto Galego de Estatística, coge sin miedo: el IGE inicia su gran encuesta a hogares

Europa Press

El Instituto Galego de Estatística (IGE) ha comenzado este mes un proceso de recogida de información en más de 9.200 viviendas para la próxima edición anual de la Encuesta Estructural a Hogares en Galicia.

Se trata de una de las grandes encuestas que realiza el Instituto Galego de Estatística para estudiar las características socioeconómicas y las condiciones de vida de los hogares gallegos.

Se trata de un trabajo de campo en el que los trabajadores del IGE recogen información sobre una muestra aleatoria de 9.216 hogares repartidos por toda Galicia. Entre las preguntas que les hacen están las relativas a la edad, nivel de estudios, situación laboral, ingresos y gastos del hogar y privación material, dependencia y condiciones de trabajo de las personas ocupadas.

Las viviendas seleccionadas reciben una carta en las que se les comunica a las personas interesadas la obligación que tienen de facilitar los datos, tal y como establece la Ley de Estadística de Galicia, una norma que también garantiza la confidencialidad de los datos que se proporciona al IGE.