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Bergantiños

El Concello de Malpica adjudica las obras de mejora viaria en Leduzo y Pozacas

Construcciones J. Mauri e Hijos, S.L., hará la obra, con un presupuesto total de 45.616,44 euros. 

Redacción
22/04/2026 23:22
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Visita a la zona de las obras
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El Concello de Malpica ha adjudicado la mejora de la capa de rodadura en los caminos de Leduzo y Pozacas, en Cerqueda, a la empresa Construcciones J. Mauri e Hijos, S.L., con un presupuesto total de 45.616,44 euros. Los trabajos comenzarán hoy y buscan mejorar el estado de los caminos, reforzando la seguridad viaria y facilitando el tránsito de vehículos y peatones. El alcalde, Eduardo Parga, señaló: “Seguimos a traballar para garantir uns camiños en boas condicións en todo o territorio, especialmente nas parroquias, onde son fundamentais para o día a día da veciñanza”.

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