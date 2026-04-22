El Concello de Malpica adjudica las obras de mejora viaria en Leduzo y Pozacas

Visita a la zona de las obras Cedida

El Concello de Malpica ha adjudicado la mejora de la capa de rodadura en los caminos de Leduzo y Pozacas, en Cerqueda, a la empresa Construcciones J. Mauri e Hijos, S.L., con un presupuesto total de 45.616,44 euros. Los trabajos comenzarán hoy y buscan mejorar el estado de los caminos, reforzando la seguridad viaria y facilitando el tránsito de vehículos y peatones. El alcalde, Eduardo Parga, señaló: “Seguimos a traballar para garantir uns camiños en boas condicións en todo o territorio, especialmente nas parroquias, onde son fundamentais para o día a día da veciñanza”.