Amas de Casa de Ponteceso, de excursión por Combarro

Amas de Casa de Ponteceso en la excursión a Combarro EC

La Asociación de Amas de Casa de Ponteceso organizó una excursión a Combarro el pasado 18 de abril, en la que se incluyó un viaje en Catamarán por la ría de Pontevedra y degustación de mejillones.

Los asistentes pudieron disfrutar también de un paseo por la localidad de Combarro, aprovechando la jornada festiva, caminando por sus calles hasta llegar al puerto.