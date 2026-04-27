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Bergantiños

Amas de Casa de Ponteceso, de excursión por Combarro

Los participantes disfrutaron también de un viaje en catamarán y degustación de mejillones

Redacción
27/04/2026 21:33
Amas de Casa de Ponteceso en la excursión a Combarro
Amas de Casa de Ponteceso en la excursión a Combarro
EC
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La Asociación de Amas de Casa de Ponteceso organizó una excursión a Combarro el pasado 18 de abril, en la que se incluyó un viaje en Catamarán por la ría de Pontevedra y degustación de mejillones. 

Los asistentes pudieron disfrutar también de un paseo por la localidad de Combarro, aprovechando la jornada festiva, caminando por sus calles hasta llegar al puerto.

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