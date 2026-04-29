La Xunta y los alcaldes de Laxe, Malpica y Cabana analizan con Telefónica los reiterados incidentes en el servicio

Reunión de Belén do Campo con alcaldes y responsables de Telefónica MONCHO FUENTES

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, junto con el director de la Amtega, Damián Rey, mantuvieron este miércoles una reunión con los alcaldes de Laxe (Francisco Charlín), Malpica (Eduardo Parga) y Cabana (José Muíño) y con el director del Territorio Norte de Telefónica, Manuel Ángel Alonso, con el objetivo de analizar la situación derivada de las reiteradas incidencias en la prestación del servicio de telecomunicaciones en estos municipios de la Costa da Morte, que ya fueron trasladadas a la delegada de la Xunta en una reunión el pasado 13 de abril.

Durante el encuentro, los representantes autonómicos trasladaron la necesidad de dar respuesta a las reclamaciones formuladas por los regidores locales, que vienen denunciando desde hace meses cortes frecuentes en los servicios de telefonía e internet, con consecuencias directas sobre la actividad administrativa, económica y social de la zona. Una problemática que, según se puso de manifiesto en la reunión, se produce de forma recurrente en este territorio.

Los representantes autonómicos y locales explicaron a la compañía telefónica que esta situación está afectando de manera directa a servicios esenciales, como el funcionamiento ordinario de los propios ayuntamientos, la actividad del tejido productivo local o la realización de algunos trámites diarios en los centros de salud, por lo que advirtió de que “esta realidad no puede normalizarse en el rural gallego”. Además, informaron de que los alcaldes y la delegada de la Xunta ya habían trasladado esta preocupación a la Delegación del Gobierno, solicitando también su mediación para que se ponga fin a los cortes de suministro en estos cuatro municipios y se avance hacia una solución definitiva.

Por último, quisieron trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que la Xunta de Galicia “seguirá vigilante y actuando dentro de sus competencias” para contribuir a que se dé una respuesta definitiva a estos problemas y mejorar la calidad de los servicios de comunicación en este territorio. l