Ponteceso, Malpica y Mazaricos rinden homenaje a sus mayores

Centenares de vecinos mayores de 65 años de todas las parroquias de Ponteceso disfrutaron este sábado de la Festa dos maiores en el pabellón municipal Raúl López Molina

Los concellos de Ponteceso, Malpica y Mazaricos celebraron este sábado distintas citas dedicadas a sus mayores, en jornadas marcadas por la convivencia y el reconocimiento. En Mazaricos, más de 800 vecinos de 60 años o más participaron en la Festa dos Maiores celebrada en el polideportivo de A Picota.

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La jornada incluyó un almuerzo con empanada, pulpo y carne ao caldeiro, amenizado por el grupo Élite. Uno de los momentos más emotivos fue la lectura de una regueifa compuesta por José Cambeiro “Uleiro”.

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En Ponteceso, el pabellón municipal acogió la primera edición de la Festa do Maior, dirigida a personas de 65 años o más. El encuentro, que comenzó al mediodía, nació con el objetivo de reconocer la trayectoria de los mayores y fomentar el encuentro vecinal. Por su parte, Malpica celebró la sexta Xuntanza dos Maiores en el campo da festa de Seaia.