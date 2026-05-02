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Bergantiños

Ponteceso, Malpica y Mazaricos rinden homenaje a sus mayores

Cientos de vecinos participaron en estas citas festivas en las que reinó el buen ambiente y el reconocimiento

Redacción
02/05/2026 22:55
Centenares de vecinos mayores de 65 años de todas las parroquias de Ponteceso disfrutaron este sábado de la Festa dos maiores en el pabellón municipal
Centenares de vecinos mayores de 65 años de todas las parroquias de Ponteceso disfrutaron este sábado de la Festa dos maiores en el pabellón municipal
Raúl López Molina
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Los concellos de Ponteceso, Malpica y Mazaricos celebraron este sábado distintas citas dedicadas a sus mayores, en jornadas marcadas por la convivencia y el reconocimiento. En Mazaricos, más de 800 vecinos de 60 años o más participaron en la Festa dos Maiores celebrada en el polideportivo de A Picota

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Malpica rinde homenaje a sus mayores

Malpica rindió homenaje a sus mayores en una nueva edición de la fiesta de la tercera edad de la que disfrutaron los vecinosVer más imágenes

La jornada incluyó un almuerzo con empanada, pulpo y carne ao caldeiro, amenizado por el grupo Élite. Uno de los momentos más emotivos fue la lectura de una regueifa compuesta por José Cambeiro “Uleiro”

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La Festa dos Maiores de Ponteceso, en imágenes

Centenares de vecinos mayores de 65 años de todas las parroquias de Ponteceso disfrutaron este sábado de la Festa dos maiores en el pabellón municipalVer más imágenes

En Ponteceso, el pabellón municipal acogió la primera edición de la Festa do Maior, dirigida a personas de 65 años o más. El encuentro, que comenzó al mediodía, nació con el objetivo de reconocer la trayectoria de los mayores y fomentar el encuentro vecinal. Por su parte, Malpica celebró la sexta Xuntanza dos Maiores en el campo da festa de Seaia.

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