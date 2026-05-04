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Bergantiños

El ciclo Momentos Alhambra continúa su recorrido por Galicia con Yarea en Vilanova de Arousa

El ciclo pondrá el broche final a su gira por las salas gallegas de la mano de Gara Durán, que actuará el 29 de mayo en Vigo

Redacción
04/05/2026 12:01
Yarea Momentos Alahmbra
Yarea Momentos Alahmbra
EC
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El Ciclo Momentos Alhambra sigue su gira por las salas gallegas y lo hace, en esta ocasión, de la mano de Yarea, uno de los nombres más destacados de la nueva escena pop nacional, que actuará el próximo 8 de mayo en Vilanova de Arousa. 

La artista se mueve con delicadeza en un universo sonoro que transita entre el indie, el folk contemporáneo y un sutil R&B, dando forma a canciones de carácter íntimo, nostálgico y profundamente personal. Su voz única, sus melodías suaves, junto a su producción cuidada y sus letras llegarán a A Cofradía - Taberna Cultural en una cita muy especial con el público gallego.

En 2022 publicó su primer álbum “Lombardía 22”, un monumento a la nostalgia, y, un año más tarde, Yarea se alía con Kick-bombo para lanzar su trabajo más pop hasta el momento, “No me pasa nada”, con una gran acogida del público. Tras esto la artista publica “En qué pienso cuando lloro”, con un sonido mucho más personal e íntimo. Su último Álbum, “Involuntario”, el más profundo e íntimo, le ha llevado de gira por toda España.

El ciclo, que ha contado en cartel con otros artistas como Dani Dicostas, Pancho Varona y Gonzalo Hermida, pondrá el broche final en Galicia de la mano de la cantante, compositora, productora y pianista Gara Durán, que actuará el 29 de mayo en Vigo mostrando sus características armonías y letras evocadoras.

Toda la información en: https://www.cervezasalhambra.com/es/momentos-alhambra

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