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Bergantiños

La Diputación destina ayudas para las Cofradías de la comarca de más de 180.000 euros

Las subvenciones sirven para ayudar al mantenimiento de los pósitos y la promoción de los productos del mar

Redacción
04/05/2026 23:03
Degustación de productos del mar en Laxe 
IG
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La Deputación de A Coruña acaba de publicar la resolución definitiva de la concesión de las subvenciones destinadas a Cofrarías de pescadores, federaciones y agrupaciones de mariscadoras de la provincia, con una inversión total de 538.934,63 euros, que beneficiará a 36 entidades del sector.

 Estas ayudas corresponden a dos lineas de actuación, una de ellas orientada al mantenimiento de la actividad en las Cofradías y agrupaciones marisqueras, contribuyendo a financiar gastos de personal, vigilancia, mejora y modernización de los procesos de comercialización, adquisición de semilla o el funcionamiento de las lonjas. La otra se centra en el apoyo a la organización de fiestas y acciones de exaltación de productos del mar. 

Las más numerosas corresponden a la primera línea, con 27 ayudas por un importe de más de 422.000 euros, mientras que en la línea 2 son 9 que suman cerca de 117.000 euros. Las Cofradías de Pescadores y agrupaciones marisqueras de la comarca suman unos 180.000 euros. Se benefician de estas ayudas las Cofradías de Corcubión, Fisterra, Muxía, Malpica, Corme, Laxe, Camelle y Camariñas, además de la agrupación de mariscadoras do Esteiro de Anllóns. 

Las subvenciones oscilan entre los cerca de 7.000 euros y los 24.000. También contarán con ayudas de este tipo los pósitos de Lira y O Pindo, en el municipio de Carnota.

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