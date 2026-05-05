La cercanía del verano dinamiza el empleo en el sector de los servicios de la Costa da Morte

Local de hostelería en Carballo Mar Casal

La Costa da Morte mantiene el comportamiento estacional en su mercado laboral, que se está dinamizando con la cercanía del verano en el sector servicios. Esta área productiva es la que mejores datos del paro dejó en el mes de abril en la comarca, con un descenso del desempleo de 3,6%, lo que representa 108 desocupados menos que un mes antes. Así se refleja en los datos publicados este martes por la Consellería de Emprego.

En su conjunto, la Costa da Morte bajó el número de parados hasta los 4.519, lo que supone un 2,8% menos que en el mes de marzo o, lo que es lo mismo, 134 personas, siguiendo el mismo ritmo de descenso del desempleo que el mes precedente, cuando se registraron cifras similares. El desempleo mantiene así la misma tendencia que en años anteriores, con una reducción significativa del paro a partir de la Semana Santa, gracias a las contrataciones del sector turístico, tendencia que seguirá al menos hasta el mes de septiembre.

Es por ello que los sindicatos alertan de la creación de empleo “precario e inestable” en Galicia –que se extrapola a la Costa da Morte–, en actividades “de bajo valor añadido”, al tiempo que piden políticas activas de empleo que solucionen “el problema del paro de larga duración”. En un comunicado, la CIG se refiere a los datos del paro publicados este martes para subrayar que “muestran que el empleo que se genera en Galicia es precario e inestable”.

En este contexto, la central nacionalista subraya que “casi el 50% de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social se registraron en el sector de la hostelería”. Por su parte, la UGT llama a realizar políticas activas de empleo “que solucionen el problema del paro de larga duración”. El sindicato, valora los datos “positivos” en creación de empleo “de calidad”, pero avisa sobre la situación en el mercado laboral de las personas “que no son capaces de encontrar empleo”.

Entre tanto, CC.OO. señala que el empleo crece en Galicia en abril impulsado por la Semana Santa y “lastrado por actividades de bajo valor añadido”. En este sentido, exige a la Xunta “mayor compromiso” con la creación de puestos de trabajo “de calidad”. El resto de los sectores muestran datos más modestos, si bien son más estables en el tiempo lo que se traduce en que el empleo que se está creando, aunque sea poco, no se destruirá al pasar el verano.

En este caso, la construcción sigue siendo el sector con mejor comportamiento, con una reducción del paro cercana al dos por ciento en el último mes. En la industria, abril también dejó menos parados (0,7% menos) respecto al mes de marzo, mientras que en el sector agropesquero aumentó el número de demandantes de empleo (1,3%).

Por municipios

Si bien la bajada del paro es generalizada por sectores, los datos por municipios son desiguales. El que más destaca es Dumbría, en donde en el último mes el paro se redujo en un 35%, pasando de 123 demandantes de empleo a 80. Son los buenos datos del municipio dumbriés los que permiten que el desempleo haya descendido en la comarca de Fisterra, ya que el resto de los municipios aumentaron su número de parados.

Entre los ayuntamientos bergantiñáns la desocupación se redujo en todos menos en Laxe, donde aumentó dos personas. En este comarca destacan Carballo y Coristanco, que bajaron su paro en 29 y 25 personas respectivamente. En Soneira subió el desempleo por el incremento de parados en Zas y Camariñas, mientras que en Xallas bajó en ocho personas.