Un verano de récord: doce banderas azules ondearán en las playas de la Costa da Morte

Playa de Niñóns en Ponteceso A. Pérez Cavolo

Este verano lucirán doce banderas azules en las playas de la Costa da Morte, todo un récord para la comarca cuyo litoral destaca cada vez más por la excelencia. La duodécima bandera se izará en el arenal de Niñóns, que convierte a Ponteceso en el municipio con más banderas azules de la comarca, con cuatro: A Ermida, Balarés, O Osmo y Niñóns.

“Isto é o resultado dun traballo continuo de planificación e mantemento”, destacó el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, una vez conocida este martes la relación de playas de toda España a las que le fue concedido este distintivo de calidad. Para el regidor, que el municipio cuente con cuatro banderas azules “supón un rendemento directo para a veciñanza e tamén para a hostalaría local”.

Mato también destacó el trabajo que realizó el concejal de obras, Constantino Fernández, el personal municipal y el coordinador del GES de Ponteceso, Rubén Pérez, que calificó como “esencial” para conseguir este resultado. Asimismo, el alcalde recordó que el pasado año se instaló en Niñóns una zona de sombra para mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida o de avanzada edad. Además, apunta a que el objetivo será “seguir nesta mesma liña, mellorando servizos e sumando actuacións que permitan manter estas distincións nos vindeiros anos”.

A Ponteceso le sigue Carballo, que revalida sus tres banderas azules en Pedra do Sal, Razo y As Saíñas. Asimismo, ondearán un año más estos distintivos en las playas de Caión (A Laracha), Arou (Camariñas), O Ézaro de Dumbría, Laxe y en la malpicana Area Maior. Si bien estas playas son las reconocidas por sus servicios y calidad, lo cierto es que no son las únicas playas en las que reina la excelencia en la Costa da Morte pese a no contar con bandera azul.

En su conjunto, la comarca tiene una cuarentena de zonas de baño controladas por la Consellería de Sanidade, casi todas con calidad del agua buena o excelente. Además de las banderas azules de los arenales, la Costa da Morte lucirá más distintivos de calidad esta temporada, con tres centros azules: el Centro de interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte de Golmar (A Laracha) y, en Camariñas, el Centro de visitantes do Faro de Cabo Vilán y el Museo Man de Camelle.

A estas se suman las banderas de Sendero Azul que se concedió este año a cuatro sendas de la comarca: El Sendeiro de Saldoiro larachés, la Ruta Litoral de Camariñas; la Senda do Mar Razo-Baldaio y la Senda do Mar de Santo Hadrián, de Malpica.