Diario de Ferrol

Bergantiños

Centros educativos de Cabana, Coristanco e A Laracha, no Correlingua

A deputada Sol Agra indicou que “segue habendo unha mocidade comprometida coa defensa dunha lingua viva e con futuro”

Redacción
06/05/2026 22:47
Correlingua
Correlingua na súa etapa de A Coruña este mércores
Cedida
A deputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís da Deputación da Coruña, Sol Agra, participou este mércores na etapa coruñesa do Correlingua 2026, onde destacou que iniciativas como esta demostran que “segue habendo unha mocidade comprometida coa defensa dunha lingua viva e con futuro”, mesmo nun contexto “de emerxencia lingüística”. Nesta etapa tamén participaron centros educativos da comarca de Bergantiños, de A Laracha, Cabana e Coristanco.

A deputada amosou tamén a súa satisfacción por poder participar no Correlingua desde A Coruña, unha proposta “co impulso colectivo da mocidade rebelde que leva o galego no corazón, conseguiu un fito histórico como que o Deportivo por fin vaia ser ‘da Coruña”.

Agra reivindicou ademais o carácter creativo, moderno e transformador da lingua galega, asegurando que o galego continúa sendo unha ferramenta de expresión cultural, artística e social plenamente viva, e puxo o foco no papel da xente nova como motor desa resistencia fronte aos procesos de minorización lingüística. 

Na súa intervención, animou a manter o uso do galego no día a día e apelou á implicación da mocidade para garantir o futuro da lingua en todos os espazos da vida cotiá. Finalmente, agradeceu a participación do alumnado e o compromiso colectivo co galego, rematando cunha mensaxe de esperanza e continuidade para a lingua galega.

Na actividade, organizada por CIG-Ensino, A Mesa pola Normalización Lingüística e a AS-PG, co apoio do Concello da Coruña e da Deputación nas súas ár, participaron centros educativos de distintos concellos da provincia, entre eles A Coruña, Cambre, Culleredo, Oleiros, As Pontes, Carral, Cabana de Bergantiños, Coristanco, Pontedeume e A Laracha.

