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Bergantiños

Diana Varela Puñal presenta una nueva obra poética

La autora publica "Serea e Ulises" después de 15 años sin escribir poesía

Redacción
06/05/2026 22:28
La autora Diana Varela Puñal
La autora Diana Varela Puñal
EC
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Diana Varela Puñal, la autora natural de Corme y afincada en A Coruña, acaba de publicar una nueva obra poética, “Serea e Ulises”, tras quince años sin escribir en este género. La obra llega en una edición facsimil de un conjunto de poemas que trata el mito de la historia de amor entre Parténope y Ulises, pero desde el punto de vista de la sirena, como representación de mujer libre.

En el momento en que las nuevas tecnologías están presentes en todos los aspsectos de la vida, este libro se publica reproduciendo la letra de la autora, tal y como los poemas fueron escritos originalmente. Esto se hace co la intención de posicionarse a favor del lado más humanista de la realidad, apostando por una creación lo más artesana posible, tal como explica la autora.

Diana Varela Puñal comenzó su creación poéetica en 2008 con “Fíos” (Espiral Maior), y después de pasar por la narrativa o por la literatura infanto-juvenil, remaató de escribir en 2012 su último trabajo poético, “Non amor”, en la Editorial Medulia. En 2014 decide dar un paso más y saca adelante Medulia Editorial. Ahora apuesta por lanzar una edición de coleccionista que inaugura con una nueva colección en la editora donde trabaja. Un trabajo de introspección, casi terapéutico, tras recorrer en un viaje lugares emblemáticos del mito.

El libro se presentará el día 14 de marzo en la Asociación Agra do Orzán de A Coruña, a las 20.00 horas.

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