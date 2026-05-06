El proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo de Meirama recibirá una ayuda de más de 30 millones de euros

Demolición de la antigua central térmica de Meirama Archivo

El proyecto de central hidroeléctrica de bombeo reversible previsto en Meirama recibirá una ayuda provisional de 30 millones de euros dentro de la segunda convocatoria estatal de incentivos al almacenamiento energético mediante bombeo hidráulico. La propuesta de resolución fue publicada este miércoles por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

La iniciativa, promovida por Conventina Renovables, fue una de las siete seleccionadas en toda España dentro del programa BORALMAC II, dotado finalmente con 165 millones de euros tras ampliarse en 75 millones el presupuesto inicial debido al elevado número de solicitudes presentadas.

El proyecto de Meirama obtuvo una propuesta de ayuda de 30.012.180 euros y figura entre las actuaciones con mayor potencia adjudicada. Según la resolución provisional, la futura central contará con 440 megavatios de potencia de turbinación y una capacidad de almacenamiento de 3.520 megavatios hora.

La concesión de esta ayuda llega apenas unos días después de que el Instituto para la Transición Justa propusiera adjudicar a Conventina Renovables los 408 megavatios del primer concurso de transición justa del nodo de Meirama, una resolución que consolidó la apuesta por convertir el antiguo enclave térmico en un polo estratégico de almacenamiento energético. La inversión global prevista para la central hidroeléctrica ronda los 250 millones de euros.

El proyecto forma parte de la transformación energética que se está produciendo en Meirama tras el cierre de la central térmica. A esta futura instalación se suman también otros proyectos de almacenamiento energético mediante baterías de litio impulsados en la zona y que ya disponen de informe ambiental favorable.

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La resolución publicada por el IDAE deja además otros proyectos gallegos en situaciones diferentes. La central reversible de Belesar III, en Lugo, fue la que recibió la mayor ayuda de toda la convocatoria, con 48 millones de euros. Sin embargo, otras iniciativas gallegas no lograron financiación. Es el caso del proyecto de bombeo previsto en As Pontes, que quedó fuera “por excederse el límite presupuestario máximo para la convocatoria”, pese a haber sido admitido. También quedó sin ayuda el proyecto de central hidroeléctrica reversible de Monte da Ruña, en Mazaricos, igualmente excluido por falta de presupuesto disponible.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, enmarcó estas ayudas dentro de la estrategia estatal para acelerar la electrificación y la transición energética. El Ministerio destacó que España busca reforzar el almacenamiento energético como una de las piezas clave para integrar una mayor producción renovable en el sistema eléctrico.

El programa BORALMAC II da continuidad a la primera convocatoria estatal de ayudas al bombeo reversible, destinada a impulsar nuevas infraestructuras de almacenamiento hidráulico consideradas estratégicas para la estabilidad del sistema eléctrico y el desarrollo de energías renovables.