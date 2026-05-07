El PSOE denuncia “recortes encubertos” en los centros de salud de la comarca con la reforma de la atención primaria

Reunión de los socialistas con personal sanitario de A Laracha Cedida

El PSOE cargó este jueves contra la reforma de atención primaria impulsada por la Xunta de Galicia tras mantener una reunión con personal sanitario de los PAC de A Laracha y Ponteceso para conocer de primera mano la situación de los profesionales y sus inquietudes ante los cambios planteados por el Sergas.

En el encuentro participaron la diputada socialista en el Parlamento gallego Patricia Iglesias, así como representantes socialistas de la comarca, entre ellos el portavoz en Ponteceso, Lois Carballido; la portavoz socialista de A Laracha y el portavoz de Coristanco y coordinador comarcal, José Manuel Pérez Abelenda. Tras la reunión, Iglesias mostró su preocupación por el impacto que, a juicio de los socialistas, tendrá la reforma sobre la atención sanitaria en la comarca.

“O Sergas quere levar a atención primaria de volta aos anos 90”, aseguró la diputada, quien afirmó que los profesionales sanitarios trasladaron al PSOE“a súa preocupación polo decretazo que acaba de impoñer o Sergas cunha reforma feita sen consenso, de costas ao persoal sanitario e que supón máis carga de traballo, incluso o peche dalgún centros de saúde”. La parlamentaria socialista sostuvo además que los cambios promovidos por la Xunta supondrán “máis precariedade e, sobre todo, peor atención sanitaria aos veciños e ás veciñas da comarca”.

En este sentido, criticó que, “mentres faltan médicos e persoal sanitario, o Sergas responde con máis improvisación e con recortes encubertos”. Desde el PSOE consideran que la reorganización de la atención primaria puede afectar especialmente a los puntos de atención continuada y a los centros de salud de menor tamaño, aumentando la presión asistencial sobre los profesionales y reduciendo la capacidad de respuesta sanitaria en el ámbito rural.

Patricia Iglesias recordó además que el grupo socialista ya registró una iniciativa en el Parlamento gallego para reclamar la retirada de esta reforma y abrir un proceso de diálogo con participación de los profesionales sanitarios. “Nós xa rexistramos no Parlamento de Galicia unha iniciativa para esixir reverter esta decisión unilateral do Sergas e establecer un mecanismo de estudo e análise coa participación dos profesionais para reforzar a atención primaria e os PACs na comarca”, señaló.