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Bergantiños

La Udiaf de Bergantiños atendió a 155 familias durante el año 2025

El 70% de las familias atendidas procedían de Carballo

Redacción
07/05/2026 21:20
Las instalaciones de la Udiaf de Bergantiños ubicadas en Carballo
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EC
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La Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar (Udiaf) de Bergantiños atendió a un total de 155 familias a lo largo de 2025, según recoge la memoria anual de actividades publicada recientemente por el servicio. La unidad, con sede en Carballo, mantiene además un elevado nivel de satisfacción entre los usuarios, con una valoración global de 4,86 puntos sobre 5. 

La Udiaf de Bergantiños forma parte de un proyecto impulsado por la Asociación Galega de Atención Temperá y financiado íntegramente por la Consellería de Política Social. El servicio abrió sus puertas en 2014 y desarrolla su actividad en un local situado en la avenida do Ambulatorio de Carballo gracias a un convenio de cesión firmado con el Concello. El equipo presta asesoramiento, orientación y apoyo al desarrollo de niños de entre 0 y 6 años, siguiendo el modelo establecido por la Rede Galega de Atención Temperá. 

La intervención se basa en una atención integral que abarca tanto al menor como a su entorno familiar y social. Durante el pasado año se realizaron un total de 4.493 prestaciones individuales. Entre ellas figuran 122 consultas de acogida, 190 sesiones de valoración, 3.229 sesiones de apoyo directo a menores y familias y 863 actuaciones de coordinación con profesionales de ámbitos sanitarios, educativos y sociales pertenecientes a 88 recursos distintos. La edad media de acceso al servicio fue de 2 años y 8 meses. 

La memoria destaca además la importancia de la coordinación continua con otros servicios y profesionales para mejorar el acompañamiento a las familias y reforzar los procesos de intervención. La mejora asistencial también estuvo marcada por la ampliación de las instalaciones cedidas por el Concello de Carballo, con la incorporación de dos nuevas salas de intervención. Los problemas y dificultades abordados por la unidad abarcan distintas áreas del desarrollo infantil, desde trastornos evolutivos y del lenguaje hasta dificultades motrices, cognitivas, emocionales o de conducta. 

Por municipios, el 70% de las familias atendidas procedían de Carballo. Ponteceso y Coristanco representaron un 8% cada uno, mientras que Cabana alcanzó el 5% y Laxe y Malpica el 4%. Actualmente, la Udiaf Bergantiños está formada por un equipo interdisciplinar compuesto por seis profesionales especializados en desarrollo infantil y atención temprana, además de una administrativa. El servicio es público y gratuito para las familias de Cabana, Carballo, Coristanco, Laxe, Malpica y Ponteceso.

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