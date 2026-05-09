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Bergantiños

Casi 800 personas disfrutan de una jornada de confraternidad en Cabana

La Festa de Maiores supuso un encuentro multitudinario entre los vecinos del municipio 

Redacción
09/05/2026 20:16
Festa de Maiores este sábado en Cabana
Festa de Maiores este sábado en Cabana
EC
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Cerca de 800 personas participaron ayer en la XXV Xuntanza de Maiores de Cabana, convertida en una jornada de convivencia para compartir recuerdos y anécdotas. El menú estuvo compuesto a base de empanada, pulpo y carne ao caldeiro.

 El alcalde, José Muíño, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de estos encuentros.

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