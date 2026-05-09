Bergantiños
Casi 800 personas disfrutan de una jornada de confraternidad en Cabana
La Festa de Maiores supuso un encuentro multitudinario entre los vecinos del municipio
Cerca de 800 personas participaron ayer en la XXV Xuntanza de Maiores de Cabana, convertida en una jornada de convivencia para compartir recuerdos y anécdotas. El menú estuvo compuesto a base de empanada, pulpo y carne ao caldeiro.
El alcalde, José Muíño, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de estos encuentros.