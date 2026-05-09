Casi 800 personas disfrutan de una jornada de confraternidad en Cabana

Festa de Maiores este sábado en Cabana EC

Cerca de 800 personas participaron ayer en la XXV Xuntanza de Maiores de Cabana, convertida en una jornada de convivencia para compartir recuerdos y anécdotas. El menú estuvo compuesto a base de empanada, pulpo y carne ao caldeiro.

El alcalde, José Muíño, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de estos encuentros.