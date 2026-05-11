Bergantiños
La comisión de fiestas de Tella prepara su 'Gran Xantar' para el 23 de mayo
Habrá sesión vermú, comida y a partir de las 18.00 horas, entrada libre para seguir con la fiesta
La comisión de fiestas de Tella, en Ponteceso, prepara su 'Gran Xantar' para el próximo 23 de mayo, en honra a San Eleuteiro. La fiesta comenzará a las 13.30 horas con la sesión vermú en el Campo dos Seixos.
A continuación, a partir de las 14.30 horas, dará comienzo la comida en el mismo lugar. El menú estará compuesto a base de pulpo a fartar y churrasco, además de café, postre y bebidas. El precio es de 40 euros para los adultos y de 15 para los niños de 6 a 12 años. Los menores de 6 años asistirán gratis.
Por la tarde continúa la fiesta con la música de disco móvil Son de Festa. A partir de las 18.00 horas habrá entrada libre para las personas que deseen asistir.