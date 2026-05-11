La Xunta invierte 1,2 millones en 19 cursos de formación para desempleados en la comarca

Belén do Campo en su visita el centro Colaxe de Laxe Mar Casal

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, junto al alcalde de Laxe, Francisco Charlín, y el director territorial de la Consellería de Emprego, Juan José Couce, visitaron ayer el centro de formación Colaxe de la localidad para conocer de primera mano el curso que se está impartiendo dentro de las acciones formativas para desempleados (AFD).

Esta entidad recibió 52.000 euros para impartir el curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales que está en marcha desde el 27 de marzo y finalizará el 20 de agosto, con un total de 528 horas de formación. Participan 14 alumnos.

Belén do Campo destacó el esfuerzo de la Xunta en este tipo de formaciones. En la convocatoria 2026-27 ya se aprobaron 209 curos en 23 municipios de la provincia coruñesa. Están promovidos por 73 entidades y 6 concellos, por un importe de más de 11,3 millones de euros. En la Costa da Morte están concedidos 19 cursos por un importe de más de 1,2 millones de euros en 9 entidades y en los concellos de Carballo y A Laracha. En total se impartirán 14 en Carballo, y en A Laracha, Cee, Vimianzo, Zas y Laxe, uno en cada uno de ellos.

Belén do Campo subrayó en su visita a Laxe que el principal objetivo de esta formación es mejorar las competencias profesionales de las personas, con certificados profesionales que permiten su inserción laboral. La delegada informó que la Xunta tiene abierta la convocatoria 2026-2027 para estas acciones formativas, con un presupuesto total de 60 millones de euros, al ser ampliado recientemente en 20 millones con el fin de reforzar la empleabilidad y dar respuesta a las demandas reales del tejido empresarial, primando la atención sociosanitaria. Con estas medidas, la Administración prevé superar las 10.700 personas beneficiarias.