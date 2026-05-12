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Bergantiños

Sogama y Re-Viste estrechan su colaboración en torno a la futura planta de reciclaje textil de Cerceda

Redacción
12/05/2026 22:23
El encuentro mantenido ayer en el complejo medioambiental de Cerceda cedida
El encuentro mantenido ayer en el complejo medioambiental de Cerceda cedida
Cedida
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Re-Viste y Sogama estrechan su colaboración para avanzar en la futura planta pública de clasificación de residuos textiles que se construye en el complejo medioambiental de Cerceda. Representantes de Re-Viste, entre ellos su director general, Juan Ramón Meléndez, se reunieron con el presidente de Sogama, Javier Domínguez, y la directora general, Mirta Sueiro, para actualizar la situación de las obras. 

La instalación, primera planta pública de España de este tipo, y busca situar a Galicia como referente en moda circular. Re-Viste, primer SCRAP de textil y calzado en España, asumirá la organización y financiación de la recogida y gestión, además de impulsar cadenas de reciclaje y buenas prácticas de ecodiseño.

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