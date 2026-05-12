Sogama y Re-Viste estrechan su colaboración en torno a la futura planta de reciclaje textil de Cerceda

El encuentro mantenido ayer en el complejo medioambiental de Cerceda cedida Cedida

Re-Viste y Sogama estrechan su colaboración para avanzar en la futura planta pública de clasificación de residuos textiles que se construye en el complejo medioambiental de Cerceda. Representantes de Re-Viste, entre ellos su director general, Juan Ramón Meléndez, se reunieron con el presidente de Sogama, Javier Domínguez, y la directora general, Mirta Sueiro, para actualizar la situación de las obras.

La instalación, primera planta pública de España de este tipo, y busca situar a Galicia como referente en moda circular. Re-Viste, primer SCRAP de textil y calzado en España, asumirá la organización y financiación de la recogida y gestión, además de impulsar cadenas de reciclaje y buenas prácticas de ecodiseño.