Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Coristanco celebra as Letras Galegas en familia

Este domingo será a entrega de premios do XI Certame Artístico-Literario Asunción Antelo

Redacción
14/05/2026 21:48
Un roteiro literario sobre Asunción Antelo
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

 O Concello de Coristanco celebrará este domingo, 17 de maio, o Día das Letras Galegas cunha programación pensada para emocionar, aprender e desfrutar en familia.

A partir das 12.00 horas terá lugar a entrega de premios do XI Certame Artístico-Literario Asunción Antelo, unha cita xa consolidada que busca fomentar a creatividade, a expresión artística e o amor pola lingua galega entre as novas xeracións. Durante o acto recoñecerase o esforzo, o talento e a participación das nenas, nenos e mozos e mozas participantes nun certame que mantén viva a palabra, a arte e o legado de Asunción Antelo Suárez, a Rexoubeira de Bergantiños.

A continuación, Trémola Teatro ofrecerá o seu contacontos ‘As letras que voan con nome de muller’. Unha experiencia dinámica, divertida e emocionante para todos os públicos  que permitirá descubrir a obra de Begoña Caamaño e achegarse tamén ás mulleres protagonistas do Día das Letras Galegas ao longo da historia.

Desde o Concello animan a toda a veciñanza a participar nesta celebración “das nosas letras, a nosa cultura e o talento dos nosos veciños e veciñas”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Reunión de la CMAT en Camariñas

La CMAT busca junto al sector de las autocaravanas un modelo común para toda la Costa da Morte
Redacción
El ideal gallego

Coristanco celebra as Letras Galegas en familia
Redacción
Participantes en el taller de ejercicio físico

Ejercicio contra el cáncer en Carballo
Redacción
Feira Carballo este jueves

Concurrida feria en Carballo
Redacción