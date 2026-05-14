La CMAT busca junto al sector de las autocaravanas un modelo común para toda la Costa da Morte

Reunión de la CMAT en Camariñas Cedida

La Costa da Morte quiere ordenar y unificar la gestión del turismo de autocaravanas en todo el territorio. Ese fue uno de los asuntos centrales abordados este jueves por la CMAT durante la reunión de su junta directiva celebrada en Camariñas, con la alcaldesa Sandra Ínsua como anfitriona.

Aprovechando el encuentro, la entidad mantuvo además una reunión de trabajo con el vicepresidente de la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) para analizar la situación actual de este tipo de turismo en la comarca y estudiar posibles líneas de actuación conjuntas entre los distintos municipios.

Desde la CMAT reconocen que la cuestión del autocaravanismo lleva tiempo generando debate entre varios concellos del territorio, especialmente por la necesidad de establecer criterios homogéneos sobre estacionamiento, regulación y servicios vinculados a este tipo de viajeros. El presidente de la asociación turística, el alcalde larachés, José Manuel López Varela, trasladó durante el encuentro la disposición de la CMAT a trabajar conjuntamente con el sector para “detectar os problemas e buscar solucións conxuntas”, defendiendo un modelo que permita compatibilizar este tipo de turismo con una gestión “ordenada e organizada” en el conjunto de la Costa da Morte.

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Por parte de la Asociación Galega de Autocaravanas se expusieron algunas de las principales dificultades detectadas actualmente por los usuarios, entre ellas la escasez de áreas específicas para autocaravanas y las limitaciones que tienen muchos ayuntamientos para controlar el cumplimiento de las normativas ya existentes. La AGA insistió además en que el propio colectivo es el primer interesado en evitar comportamientos incívicos que puedan perjudicar la imagen del sector.

En este sentido, defendieron el autocaravanismo como un turismo con capacidad para desestacionalizar la actividad turística, generar impacto económico en el territorio y atraer un perfil de visitante cada vez más vinculado al respeto por el entorno y la calidad del destino.

El encuentro sirvió como una primera toma de contacto para analizar la relación actual de la Costa da Morte con este modelo turístico y estudiar posibles mejoras adaptadas a la realidad de los 17 municipios que forman parte de la CMAT. Como siguiente paso, ambas partes acordaron continuar manteniendo reuniones de trabajo con el objetivo de avanzar hacia un documento marco común que pueda servir de referencia a los concellos a la hora de fijar normativas y criterios similares en todo el territorio.