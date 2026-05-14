La Diputación da un nuevo paso para hacer realidad del Parque do Megalitismo da Costa da Morte

Visita del diputado provincial al Dolmen de Dombate Cedida

La Diputación de A Coruña dio un nuevo paso en el desarrollo del futuro Parque do Megalitismo de la Costa da Morte con la licitación del servicio para redactar los proyectos expropiatorios necesarios para avanzar en la protección y puesta en valor de algunos de los principales monumentos megalíticos de la comarca. El contrato, valorado en 18.055 euros, afecta a los municipios de Carballo, Laxe, Malpica, Mazaricos, Zas, Vimianzo y Dumbría.

La actuación permitirá redactar siete proyectos de expropiación, uno por cada concello implicado, además de prestar asistencia técnica durante todo el proceso administrativo hasta completar las expropiaciones. El objetivo es adquirir terrenos próximos a los monumentos y reorganizar algunos accesos y caminos para garantizar su conservación y su futura integración dentro de las rutas arqueológicas del parque.

El diputado provincial de Patrimonio, Xosé Penas, destacó que esta licitación supone “un novo paso para facer realidade o Parque Arqueolóxico do Megalitismo da Costa da Morte”, una iniciativa que la Diputación considera estratégica para la protección, divulgación y puesta en valor del patrimonio megalítico de la provincia.

Entre los enclaves incluidos en esta primera fase figuran algunos de los monumentos más representativos del megalitismo de la Costa da Morte. En Carballo se actuará en el entorno de Pedra Moura de Aldemunde; en Laxe, sobre Fornela dos Mouros; en Malpica, en Pedra da Arca; en Mazaricos, en la Anta da Mina da Parxubeira; en Zas, en Pedra Vixía; y entre Dumbría y Vimianzo, en el entorno de Casa dos Mouros o Pedra da Arca. También se incluyen Rabós y Pedra da Moura de Monte Carnio.

Los trabajos contemplan levantamientos topográficos, planos georreferenciados, reportajes fotográficos, consultas catastrales y registrales, así como informes y valoraciones técnicas y jurídicas necesarias para que los respectivos plenos municipales puedan aprobar posteriormente los expedientes de expropiación. Uno de los objetivos principales de esta fase es proteger el entorno inmediato de los monumentos, especialmente en aquellos casos en los que existen caminos o fincas demasiado próximos a los yacimientos.

Carballo avanza en la integración del dolmen de Pedra Moura en el Parque do Megalitismo Más información

La intención es crear espacios más integrados paisajísticamente y facilitar su futura incorporación a recorridos visitables dentro del parque arqueológico. Precisamente uno de los casos más avanzados es el de Pedra Moura de Aldemunde, en Carballo. El Concello aprobó recientemente de forma definitiva el proyecto de expropiación vinculado al dolmen, ampliando la superficie afectada de 7.241 a 10.856 metros cuadrados. La actuación contempla indemnizaciones por importe de 41.491 euros, para cuyo pago el Concello ya convocó a los propietarios para la próxima semana.

La Diputación ya había abordado parte de esta estrategia en la reunión celebrada el pasado marzo en el Centro Arqueolóxico do Dolmen de Dombate con representantes de los siete concellos implicados. En aquel encuentro se trataron cuestiones relacionadas con las expropiaciones, la señalización de rutas y bienes patrimoniales y la futura creación del comité científico del parque.