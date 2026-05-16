Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

A Costa da Morte énchese de actos reivindicativos da figura e da obra de Begoña Caamaño

A Praza do Concello de Carballo acolle o domingo pola mañán o 44º Concurso infantil de pintura e debuxo de Lumieira

Redacción
16/05/2026 22:39
Acto das Letras Galegas en Carballo
Acto das Letras Galegas en Carballo
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

As actividades reivindicativas da figura e da obra de Begoña Caamaño vanse suceder hoxe ao longo e ancho das distintas bisbarras da Costa da Morte coincidindo coa celebración do Día das Letras Galegas, que este ano está dedicado á citada xornalista e escritora viguesa. 

Na gran maioría dos concellos os programas de exaltación da lingua e da cultura galega puxéronse en marcha a comezos do presente mes de maio, aínda que se intensificaron esta fin de semana. É o caso da capital de Bergantiños, onde onte se celebrou a actividade ‘Pegada de Muller’, que arrincou cunha lectura pública de obras de autoras ás que se lle dedicou en anos anteriores o Día das Letras Galegas e culminou cunha actuación da cantante de Cances Marta Méndez

Galería

Letras Galegas con voz de muller en Carballo

A rúa Coruña de Carballo colleu o acto 'Pegadas de Muller' para celebrar o Día das Letras GalegasVer más imágenes

A programación continúa este domingo con tres propostas diferentes. Ás 11.00 celebrarase o 44º Concurso infantil de pintura e debuxo Luis Calvo na Praza do Concello, organizado pola Asociación Cultural Lumieira, ainda que no caso de mal tempo a actividade trasladarase ao mercado. 

Ás 13 horas actuará a Banda Municipal de Gaitas e, pola tarde, a partires das 18 horas, o local social de Cances acollerá a presentación do libro ‘Begoña Caamaño’, acto organizado pola Asociación Cultural San Campio e que contará coa presenza dos autores– Nerea Gómez, Icía Varela e Xosé Manuel Varela– e a concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures García. Sorterase un libro entre o público asistente e o remate da presentación compartirase un aperitivo. 

A Laracha, pola súa banda, celebra tamén hoxe o Día das Letras Galegas. Desde as 18 horas a praza Les Sables d’Olonne acollerá o espectáculo de música e baile tradicional galegos coas asociacións culturais Santa María de Torás, Arume de Caión e Queiroga de Paiosaco. Este espectáculo, xa consolidado como unha das citas imprescindibles destas datas, pon en valor a tradición cultural galega a través da música e da danza da man das principais entidades culturais do municipio. 

Desde onte tamén pode visitarse no baixo da biblioteca municipal ata o vindeiro martes a exposición de distintos traballos realizados polo alumnado dos cursos do programa municipal de actividades 2025-2026. As mostras de Paiosaco (centro sociocultural) e Caión (antiga rectoral) poderán visitarse do 22 ao 24 de maio. 

Para este domingo tamén está programado un espectáculo teatral a cargo de alumnos dos cursos de teatro municipal. O grupo infantil porá en escea no auditorio da Casa da Cultural a obra ‘O Mago de Oz’. 

Coristanco

Coristanco tamén celebra o Día das Letras cunha xornada para toda a familia. A partir das 12.00 horas terá lugar a entrega de premios do XI Certame Artístico-Literario Asunción Antelo, unha cita xa consolidada que busca fomentar a creatividade, a expresión artística e o amor pola lingua galega entre as novas xeracións. Durante o acto recoñecerase o esforzo, o talento e a participación das nenas, nenos e mozos e mozas participantes nun certame que mantén viva a palabra, a arte e o legado de Asunción Antelo Suárez, a Rexoubeira de Bergantiños

A continuación, Trémola Teatro ofrecerá o seu contacontos ‘As letras que voan con nome de muller’. Unha experiencia dinámica, divertida e emocionante para todos os públicos que permitirá descubrir a obra de Begoña Caamaño e achegarse tamén ás mulleres protagonistas do Día das Letras Galegas ao longo da historia. Desde o Concello animan a toda a veciñanza a participar nesta celebración “das nosas letras, a nosa cultura e o talento dos nosos veciños e veciñas”. 

En Malpica estiveron onte Nerea Gómez, Icia Varela e Xosé Manuel Varela presentando o libro sobre Begoña Caamaño, mentras que o acto central do día de hoxe será a ofrenda floral ás pandereteiras de Mens, homenaxeadas na pasada edición das Letras, acto previsto para as 12 do mediodía no centro sociocultural de Mens. 

Na Fundación Pondal de O Couto tamén viven dun xeito moi especial a xornada de hoxe. A partires das 11.00 procederase a entrega dunha nova edición das disticións ‘Bos e Xenerosos’, acto que contará coa presencia da directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo

Noutros concellos como Fisterra, onte houbo un concerto de música tradicional galega na Praza da Constitución e hoxe continuará a aposta pola cultura tradicional cunha foliada a cargo da asociación Trubisquiña. A cita é no porto fisterrán a partir das 13 horas e invítase aos veciños a acudir. A programación na fin do mundo rematará o próximo martes co acto ‘As letras para Begoña’, unha homenaxe a escritora e periodista viguesa que vai dirixida aos escolares dos centros educativos do municipio e que se celebrará no salón de actos do Concello

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Presentación da campaña, no supermercado Eroski Center de Portanet de Vigo

Bolsas, sorteos e carteis para festexar o Día das Letras con Vegalsa-Eroski
Redacción
Acto das Letras Galegas en Carballo

A Costa da Morte énchese de actos reivindicativos da figura e da obra de Begoña Caamaño
Redacción
Actividad de sensibilización de escolares de Vieiro

Vieiro sensibiliza al estudiantado sobre la importancia de las decisiones responsables
Redacción
Presentación del libro 'O Caixón das lembranzas'

Cabana recupera su memoria colectiva en el libro ‘O caixón das lembranzas’
Redacción