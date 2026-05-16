Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La Xunta exporta a Macedonia del Norte el modelo de gestión ambiental de Sogama

El complejo medioambiental de Cerceda recibió la visita de una delegación del Servicio de Inspección Estatal de Medio Ambiente del país balcánico

Redacción
16/05/2026 18:01
Visita de la delegación de Macedonia del Norte a Sogama
Visita de la delegación de Macedonia del Norte a Sogama
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Una delegación del Servicio de Inspección Estatal de Medio Ambiente de Macedonia del Norte visitó esta semana las instalaciones de Sogama, en Cerceda, dentro del proyecto europeo Twinning impulsado por la Xunta de Galicia para transferir conocimiento sobre gestión de residuos e inspección ambiental. 

El encuentro mantenido ayer en el complejo medioambiental de Cerceda cedida

Sogama y Re-Viste estrechan su colaboración en torno a la futura planta de reciclaje textil de Cerceda

Más información

La iniciativa busca ayudar al país balcánico a modernizar su sistema ambiental y avanzar hacia estándares compatibles con los exigidos por la Unión Europea. Durante la visita, los representantes macedonios mantuvieron una reunión con el presidente de Sogama, Javier Domínguez, y recorrieron el complejo medioambiental para conocer el funcionamiento de una de las infraestructuras de tratamiento de residuos más modernas de su tipología. 

Javier Domínguez (c) y José Antonio Álvarez (d.) en el evento alemán

Sogama se interesa en Alemania por las últimas tecnologías en materia de gestión de residuos

Más información

El proyecto, liderado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, ya completó una primera fase centrada en adaptar el marco legal y regulatorio ambiental de Macedonia del Norte. Actualmente se trabaja en reforzar la capacidad administrativa y en implantar sistemas de inspección inteligente basados en el riesgo ambiental. Además, ya comenzó una tercera fase destinada a crear una Plataforma Nacional Ambiental para prevenir y combatir delitos ambientales. En el programa participan también el Ministerio de Medio Ambiente de Grecia y la Fundación FIAP, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Presentación da campaña, no supermercado Eroski Center de Portanet de Vigo

Bolsas, sorteos e carteis para festexar o Día das Letras con Vegalsa-Eroski
Redacción
Acto das Letras Galegas en Carballo

A Costa da Morte énchese de actos reivindicativos da figura e da obra de Begoña Caamaño
Redacción
Actividad de sensibilización de escolares de Vieiro

Vieiro sensibiliza al estudiantado sobre la importancia de las decisiones responsables
Redacción
Presentación del libro 'O Caixón das lembranzas'

Cabana recupera su memoria colectiva en el libro ‘O caixón das lembranzas’
Redacción