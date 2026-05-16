La Xunta exporta a Macedonia del Norte el modelo de gestión ambiental de Sogama

Visita de la delegación de Macedonia del Norte a Sogama Cedida

Una delegación del Servicio de Inspección Estatal de Medio Ambiente de Macedonia del Norte visitó esta semana las instalaciones de Sogama, en Cerceda, dentro del proyecto europeo Twinning impulsado por la Xunta de Galicia para transferir conocimiento sobre gestión de residuos e inspección ambiental.

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La iniciativa busca ayudar al país balcánico a modernizar su sistema ambiental y avanzar hacia estándares compatibles con los exigidos por la Unión Europea. Durante la visita, los representantes macedonios mantuvieron una reunión con el presidente de Sogama, Javier Domínguez, y recorrieron el complejo medioambiental para conocer el funcionamiento de una de las infraestructuras de tratamiento de residuos más modernas de su tipología.

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El proyecto, liderado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, ya completó una primera fase centrada en adaptar el marco legal y regulatorio ambiental de Macedonia del Norte. Actualmente se trabaja en reforzar la capacidad administrativa y en implantar sistemas de inspección inteligente basados en el riesgo ambiental. Además, ya comenzó una tercera fase destinada a crear una Plataforma Nacional Ambiental para prevenir y combatir delitos ambientales. En el programa participan también el Ministerio de Medio Ambiente de Grecia y la Fundación FIAP, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.