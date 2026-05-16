Vieiro sensibiliza al estudiantado sobre la importancia de las decisiones responsables

Actividad de sensibilización de escolares de Vieiro Cedida

El alumnado de 1º y 2º de ESO de los IES Urbano Lugrís, de Malpica, y Terras de Soneira, de Vimianzo, participa este mes en una actividad virtual impulsada por la asociación Vieiro. Se trata de ‘Nas túas mans’, un proyecto de la Consellería de Sanidade. Los adolescentes, equipados con gafas de realidad virtual, se sumergen en una experiencia inmersiva en la que en determinados escenarios deben tomar decisiones y elegir cómo actuar.

En función de la opción elegida, las respuestas marcarán un rumbo y la historia evolucionará hacia un desenlace u otro. Al término de la experiencia cada grupo reflexiona sobre las decisiones adoptadas por los participantes y sobre cómo estas pueden influir en uno mismo y en los demás, además de aclarar si coinciden con los valores personales que el alumno o alumna seleccionó antes de iniciar la actividad.

Posteriormente, se abre un debate en el que se trata de hacer ver cómo las decisiones, incluso las más pequeñas, pueden influir en el entorno. La actividad busca fomentar el debate sobre diversos problemas que afectan a los jóvenes como el consumo de alcohol la presión grupal, el acoso, el uso de las redes sociales o las actitudes responsables. De este forma, la asociación Vieiro busca fomentar el espíritu crítico y promover la toma responsable y consciente de decisiones