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Bergantiños

Vilela y Cabovilaño calientan mayo con dos citas alrededor del pulpo

La primera será este sábado en la parroquia carballesa

Redacción
17/05/2026 22:10
Pulpada en Cabovilaño
Pulpada en Cabovilaño
Archivo
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Las comisiones de fiestas de San Román de Cabovilaño, en A Laracha, y San Miguel de Vilela, en Carballo, preparan dos citas gastronómicas con el pulpo como protagonista durante este mes de mayo. La primera será este sábado 23 en Vilela, donde se celebrará la segunda edición de la exaltación del pulpo en el campo de la fiesta de O Iglesario. 

La comida comenzará a partir de las 14.00 horas e incluirá entrantes de empanada, lacón, pulpo estilo feria, postre, bebida, café y chupito. El precio será de 40 euros para adultos, 16 euros para niños de 5 a 10 años y gratis para los menores. La velada estará amenizada por la vocalista Rocío Pérez. Una semana después, el sábado 30, tomará el relevo Cabovilaño con una macropulpada en el aparcamiento de Lendo.

 La jornada arrancará a las 13.00 horas con sesión vermú y baile a cargo del grupo D’Festa. El menú estará compuesto por empanada de bonito, pulpo á feira, xarrete al horno con guarnición, postre, café y chupito. Los precios serán de 42 euros para adultos, 20 euros para niños de 6 a 12 años y gratis para los menores. La programación musical continuará por la tarde con Os Revenidos, Leite con Jalletas y la disco móvil Impacto con los dj Cote & Ariax. La comisión prevé reunir hasta 600 personas.

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