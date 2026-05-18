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Bergantiños

El estilista Carlos Bardullas presentará su sistema de corte de pelo en la feria de Silleda 

El camariñán afincado en A Coruña es el creador del sistema Ambidextra, que corta el cabello con las dos manos 

Redacción
18/05/2026 17:53
Carlos Bardullas con una de las modelos
Carlos Bardullas con una de las modelos
IG
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El estilista Carlos Bardullas, natural de Ponte do Porto (Camariñas) y afincado en A Coruña, creador del innovador Sistema Ambidextra de corte, participará en el Intermax Beauty Show el día 7 de junio en el recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda.

 Esta segunda edición del certamen, consolidado como el punto de encuentro clave para el sector de la imagen personal en el noroeste peninsular, se integra nuevamente en el marco de la 48ª Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia. Durante cuatro jornadas, el evento combinará la actividad comercial con un potente programa de exhibiciones y formación técnica. 

La presencia de Bardullas supone uno de los grandes atractivos de la programación. El estilista mostrará las bondades de su Sistema Ambidextra, una técnica que permite trabajar con ambas manos de forma simultánea, logrando una precisión geométrica y una ergonomía sin precedentes en el corte de cabello. 

Su participación refuerza la apuesta de Intermax por el talento gallego de proyección internacional y la formación de vanguardia. Los días 4 y 5 de junio el evento está dirigido exclusivamente a profesionales, mientras que los días 6 y 7 está abierto al público en general, con entrada gratuita. 

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