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Bergantiños

Se cumplen 20 años de la lucha por los penedos de Traba y Pasarela

El Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte (Semescom) conmemorará el próximo 6 de junio la efeméride con una ruta.

Redacción
19/05/2026 20:12
Visita por los Penedos de Traba y Pasarela este domingo
Visita por los Penedos de Traba y Pasarela este domingo
Marcos Boedo Casanova
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El Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte (Semescom) conmemorará el próximo 6 de junio los veinte años de la histórica marcha ‘Salvemos os Penedos!’, una movilización que marcó un punto de inflexión en la defensa de los Penedos de Pasarela y Traba frente al proyecto de una cantera. 

Visita por los Penedos de Traba y Pasarela este domingo

Unha viaxe no tempo polos Penedos de Traba e Pasarela

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Aquella protesta, celebrada el 11 de junio de 2006 con más de 300 participantes, contribuyó a frenar la explotación y a impulsar la posterior declaración del espacio como Paisaxe Protexida en 2009. La defensa del enclave, iniciada ya en 1997 por Adiante Soneira, tuvo que retomarse después ante nuevas amenazas, como los parques eólicos de Monte Chan y Pena dos Mouros. La ruta saldrá a las 10.30 horas de la Escola de Pasarela. Los asistentes recibirán el libro Vinte anos de loita polos penedos de Pasarela e Traba.

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