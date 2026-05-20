La investigadora Verónica Bolón, pregonera de las fiestas del San Xoán de Carballo

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Bergantiños

Nueva jornada solidaria en Ponteceso el domingo 24 a favor de Mi Princesa Rett

Habrá desfile de motos y coches antiguos, música y gastronomía

Redacción
20/05/2026 22:24
Torneo Veteranos a favor de Mi Princesa Rett (21)
Un torneo de veteranos a favor de Mi Princesa Rett
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La Praza do Recheo de Ponteceso acogerá el próximo domingo 24 de mayo una nueva jornada solidaria a favor de Mi Princesa Rett. Habrá un desfile y concentración de motos y coches clásicos, además de música y gastronomía. 

A partir de las 11.00 horas dará comienzo una macrosesión vermú con Laura Añón y Drew Korme como cabezas de cartel, aunque habrá muchos otros artistas invitados para ayudar a recaudar fondos para la Asociación Mi Princesa Rett, personalizada en la comarca en Daniela Novo Garrido, la niña que sufre esta enfermedad y que su familia quiere visibilizar y concienciar a toda la población. 

En la jornada también participará Fran Gómez Pallas, el piloto carballés campeón del Dakar, que ya lleva tiempo colaborando con la entidad. En el pasado mes de febrero, el piloto donó a Daniela el casco de campeón. Los asistentes podrán también disfrutar de la gastronomía, con degustación de callos, paella, empanada y tortilla. 

Además, habrá sorteos de diferentes productos donados por las casas comerciales, por lo que agradecen la colaboración de todos los participantes. Los fondos recaudados serán destinados a la investigación del síndrome de Rett. 

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