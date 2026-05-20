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Bergantiños

Realidad virtual en las aulas para concienciar sobre la riqueza del medio marino

La Diputación lleva a cabo esta iniciativa en la que participan los CEIP de Caión y Ponte do Porto

Redacción
20/05/2026 17:03
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CEIP Ponte do Porto
Cedida
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La Diputación de A Coruña ha concluido el programa de educación ambiental “Un mar de cambios”, una iniciativa que llevó a las aulas la riqueza del ecosistema marino gallego y la necesidad de protegerlo ante los efectos del cambio climático.

El proyecto se llevó a cabo a través de trece obradoiros prácticos en diez centros educativos, entre los que participaron los CEIP de Caión (A Laracha) y Ponte do Porto (Camariñas). En toda la provincia fueron 513 escolares de 3º a 6º de primaria.

Las sesiones combinaron contenidos divulgativos, debate participativo y experiencias inmersivas con lentes de realidad virtual para acercar al alumnado la biodiversidad de los fondos marinos gallegos sin salir del aula.

El objetivo ha sido implicar activamente a las nuevas generaciones en la conservación del medio marino, ayudándoles a comprender como el mar influye en nuestras vidas y cómo la acciones cotidianas tienen consecuencias sobre la salud de las rías, los océanos y las especies que los habitan.

La diputada responsable del área de Medio Ambiente, Rosa Ana García López, destacó que “coñecer a importancia do mar nas nosas vidas é o primeiro paso para valóralo e protexelo”."En Galicia temos un patrimonio mariño extraordinario, que forma parte da nosa identidade, da nosa economía e da nosa forma de vivir, e é fundamental que os nenos e nenas o coñezan desde pequenos”, añadió.

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