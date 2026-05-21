La Costa da Morte incorpora 185 bienes al Censo del Patrimonio Marítimo de Galicia

El Área Nai de Muxía, con el Santuario de A Barca Cedida

La Costa da Morte aporta 185 bienes de patrimonio arquitectónico, etnológico e industrial al primer Censo del Patrimonio Marítimo de Galicia, una herramienta pionera presentada este jueves por la Xunta que documenta un total de 1.452 elementos vinculados a la historia marítima de la comunidad y reconoce dos Áreas Nai en la comarca: Muxía y Caneliñas, en Cee.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, dieron a conocer este jueves el inventario, impulsado por la Consellería do Mar en colaboración con la Universidade da Coruña dentro del Plan da Cultura Marítima de Galicia-Horizonte 2030 (PCUMA). El trabajo, dirigido por el arquitecto Óscar Fuertes Dopico, supuso el análisis de más de 24.000 kilómetros del litoral gallego para identificar y catalogar bienes relacionados con la actividad marinera, la pesca, el marisqueo, la transformación de productos del mar y la navegación.

La Costa da Morte figura entre los territorios con mayor presencia en este catálogo gracias a sus 185 elementos inventariados. De ellos, 82 corresponden a patrimonio marítimo arquitectónico, 94 a patrimonio etnológico y nueve a patrimonio industrial. Camariñas encabeza la relación con 39 bienes catalogados, seguida de Fisterra, con 25; Muxía y Malpica con 19; Ponteceso, con 18; Corcubión y Cee, con 16; Carballo, con siete; Laxe, con ocho; Cabana, con nueve; Dumbría, con cinco, y A Laracha, con cuatro.

El Área Nai de Caneliñas, en el municipio ceense Cedida

Entre los elementos recogidos destacan infraestructuras históricas de gran relevancia para comprender la evolución de las comunidades costeras. El inventario incluye puertos, faros, embarcaderos, casas de pescadores, cetáreas, fábricas de salazón, conserveras, secaderos de pescado, carpinterías de ribera, cargaderos minerales y núcleos marineros que todavía conservan buena parte de su configuración tradicional.

En el caso de Bergantiños, figuran espacios emblemáticos como las Salinas de Baldaio, en Carballo; el cargadero de Balarés, en Ponteceso; el Faro de Punta Nariga y el conjunto de las Sisargas, en Malpica; el puerto de Caión, en A Laracha; o los astilleros tradicionales y plataformas de trabajo vinculadas a la actividad marítima de Cabana.

La comarca de Fisterra aporta algunos de los elementos más representativos del litoral gallego, entre ellos el Faro de Fisterra, el Semáforo, el puerto y los antiguos secaderos y fábricas de salazón. También aparecen la factoría ballenera de Caneliñas, en Cee, considerada uno de los enclaves industriales más singulares de la costa gallega, así como numerosas instalaciones históricas de Corcubión, Muxía y Dumbría.

'Áreas Nai'

Junto al catálogo de bienes individuales, la Xunta presentó los Espacios de Interés Cultural Marítimo (EICM), denominados 'Áreas Nai'. Se trata de enclaves que han logrado conservar una relación especialmente intensa entre el mar, el territorio y las comunidades locales, manteniéndose relativamente al margen de los procesos de urbanización más intensos. Entre las 28 'Áreas Nai' identificadas en Galicia figuran dos localizadas en la Costa da Morte.

La primera corresponde a Muxía, reconocida por mantener intacta buena parte de su identidad marinera, ligada a la pesca tradicional, los temporales atlánticos y el paisaje cultural asociado al Santuario da Virxe da Barca. La segunda se sitúa en Caneliñas, donde se conserva el singular conjunto patrimonial vinculado a la antigua actividad ballenera y a la transformación industrial de los recursos marinos.

La Costa da Morte: más de 280 kilómetros de paisajes únicos del Camiño do Litoral Más información

Durante la presentación, Marta Villaverde destacó que “Galicia es mar y los gallegos también somos mar”, subrayando que el objetivo del plan es proteger y difundir un legado que forma parte de la identidad colectiva del país. Por su parte, José López Campos incidió en la importancia de contar con una herramienta que permita inventariar y hacer accesible este patrimonio a toda la ciudadanía.

El censo puede consultarse a través de un visor interactivo que ofrece información georreferenciada de cada elemento inventariado. Además, incorpora un espacio participativo para que particulares, entidades y asociaciones puedan aportar nueva información y contribuir