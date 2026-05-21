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Bergantiños

Llega el calor a la Costa da Morte

El domingo se prevén máximos de 30 grados en zonas como Carballo y hasta 31 en Cerceda

Redacción
21/05/2026 16:25
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Feria de Carballo este jueves, con un ambiente caluroso
Mar Casal
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Suben las temperaturas en la Costa da Morte, en el marco de un episodio que afectará a la mayor parte del país, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El calor ya se nota este jueves, con los termómetros marcando máximas de 26,5 grados en Carballo (y mínimas de 9), pero se hará más intenso durante el fin de semana, pues se prevé que el mercurio supere los 30 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé la llegada de un episodio "prolongado" de temperaturas muy altas para la época del año en la mayor parte de España y avanza que algunas jornadas podrían ser "récord de día cálido", según un hilo publicado en X.

La AEMET sostiene que "dentro de las incertidumbres inherentes a los pronósticos", el episodio se caracterizará por su intensidad ya que "las temperaturas que probablemente se alcancen para el conjunto de España serán propias de pleno verano".

Por otro lado, la Agencia ha indicado que es "probable" que el episodio sea prolongado. "Con los pronósticos actualmente disponibles, la situación podría durar, al menos, hasta mediados de la próxima semana".

"No podemos hablar en esta situación de una ola de calor en sentido estricto, pues para ello deberían alcanzarse temperaturas aún más elevadas; pero sí que serán valores diurnos y nocturnos, como hemos comentado, propios de pleno verano", ha concluido.

En la Costa da Morte, las estaciones de Meteogalicia han registrado este jueves máximas hasta el momento de 26,5 grados centígrados en Carballo; 21,7 en Santa Comba y Malpica; o 21,5 en Vimianzo.

De cara al fin de semana, se prevé que los termómetros oscilen este viernes y el sábado entre los 14 y los 26 grados, siendo el domingo el día de más calor, con máximas de 30 grados en la zona de Bergantiños y llegando a los 31 en Cerceda.

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