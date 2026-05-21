Portos repara la rampla de varada de Laxe en respuesta a la demanda de los pescadores

Actuación en la rampla del puerto de Laxe

Portos de Galicia inició los trabajos de reparación de la rampla de varada del puerto de Laxe para dar respuesta a las necesidades trasladadas por la cofradía de pescadores.

Los trabajos, que tendrán una duración de dos meses, permitirán devolver la plena operatividad a la rampla, que presenta daños debido a su uso intensivo así como a la acción de las mareas y el tren de borrascas de los meses de enero y febrero.

En concreto, Portos actuará sobre los raíles existentes a lo largo de la rampla para fijarlos sustituyendo parte de la base sobre la que se asientan. Por otra parte y con el fin de garantizar la explotación portuaria, se retirará un dado de hormigón y una reja metálica en la antigua localización de mareógrafo para facilitar el atraque de los barcos en la zona. La actuación cuenta con un presupuesto de cerca de 10.000 euros.