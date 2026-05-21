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Bergantiños

Portos repara la rampla de varada de Laxe en respuesta a la demanda de los pescadores

Los trabajos, que tendrán una duración de dos meses, permitirán devolver la plena operatividad a la rampla

Redacción
21/05/2026 21:25
Actuación en la rampla del puerto de Laxe
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Portos de Galicia inició los trabajos de reparación de la rampla de varada del puerto de Laxe para dar respuesta a las necesidades trasladadas por la cofradía de pescadores. 

Los trabajos, que tendrán una duración de dos meses, permitirán devolver la plena operatividad a la rampla, que presenta daños debido a su uso intensivo así como a la acción de las mareas y el tren de borrascas de los meses de enero y febrero. 

En concreto, Portos actuará sobre los raíles existentes a lo largo de la rampla para fijarlos sustituyendo parte de la base sobre la que se asientan. Por otra parte y con el fin de garantizar la explotación portuaria, se retirará un dado de hormigón y una reja metálica en la antigua localización de mareógrafo para facilitar el atraque de los barcos en la zona. La actuación cuenta con un presupuesto de cerca de 10.000 euros.

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