Sogama incorpora la inteligencia artificial a su página web para mejorar la atención digital

Pantallazo del chatbol en la página web de Sogama EC

Sogama ha incorporado la inteligencia artificial (IA) a su página web (www.sogama.gal) implantado un chatbot (asistente de conversación basado en la IA), con el objetivo de mejorar la atención digital a los internautas y facilitar el acceso a la información de su interés.

Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización de la empresa pública dentro de su plan estratégico 2025-2030, que tiene como uno de sus ejes prioritarios la transformación digital, tanto a nivel industrial (a través de la robotización) como administrativo y ahora también en el ámbito de la comunicación externa.

Ante el elevado número de consultas, tanto de particulares como de entidades de diversa índole, que la compañía recibe diariamente a través de distintos canales, y que van desde asuntos referentes a su propia estructura interna y funcionalidades hasta el contenedor de destino de un determinado residuo, Sogama decidió poner en marcha este proyecto con el principal objetivo de dar respuesta inmediata a preguntas frecuentes, valiéndose para ello de un servicio de atención permanente las 24 horas del día los 7 días de la semana.