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Bergantiños

Sogama incorpora la inteligencia artificial a su página web para mejorar la atención digital

El asistente de conversación resolverá las dudas planteadas en la página de la sociedad ambiental

Redacción
21/05/2026 21:45
Pantallazo del chatbol en la página web de Sogama
Pantallazo del chatbol en la página web de Sogama
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Sogama ha incorporado la inteligencia artificial (IA) a su página web (www.sogama.gal) implantado un chatbot (asistente de conversación basado en la IA), con el objetivo de mejorar la atención digital a los internautas y facilitar el acceso a la información de su interés. 

Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización de la empresa pública dentro de su plan estratégico 2025-2030, que tiene como uno de sus ejes prioritarios la transformación digital, tanto a nivel industrial (a través de la robotización) como administrativo y ahora también en el ámbito de la comunicación externa. 

Ante el elevado número de consultas, tanto de particulares como de entidades de diversa índole, que la compañía recibe diariamente a través de distintos canales, y que van desde asuntos referentes a su propia estructura interna y funcionalidades hasta el contenedor de destino de un determinado residuo, Sogama decidió poner en marcha este proyecto con el principal objetivo de dar respuesta inmediata a preguntas frecuentes, valiéndose para ello de un servicio de atención permanente las 24 horas del día los 7 días de la semana.

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