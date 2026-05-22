El grupo funerario San Antonio inaugura un nuevo tanatorio en Cerceda

Inauguración del tanatorio de Cerceda EC

El Grupo San Antonio inauguró este viernes su nuevo tanatorio en la avenida da Coruña de Cerceda, de unos 500 metros, en un acto que reunió a representantes institucionales, familiares, amigos, el cura Albino Verdía Arcay, vecinos e invitados vinculados al proyecto. El acto de inauguración oficial estuvo presidido por el alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez García, acompañado por la familia fundadora de la empresa promotora.

La compañía, fundada por José Antonio Amarelle Casas y María José Puñal Bardanca y dirigida actualmente por su hijo Iván, incorpora con este centro su duodécima instalación, sumándose a los tanatorios de Montecelo (Coristanco), Agualada (Coristanco), Carballo, Laxe, Ponteceso, Cee, Fisterra, Esteiro (Muros), Monte Alto (A Coruña), Paiosaco y el tanatorio-crematorio del polígono de A Laracha.

El acto incluyó las intervenciones institucionales, descubrimiento de placa, bendición, visita guiada y un aperitivo.