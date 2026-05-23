Solidaridad, fiesta canina, muiñeira y trap gallego, citas para este domingo en la Costa da Morte

Una de las actuaciones en el Día da Muiñeira el año pasado en A Laracha IG

La Costa da Morte presenta este domingo un intenso programa festivo, con citas en varias localidades con temáticas muy variadas. La solidaridad estará presente en Cee y Ponteceso, con la comida contra el cáncer en la primera localidad y la gala a favor de Mi Princesa Rett en la villa pondaliana.

A partir de las 11.00 horas habrá música, gastronomía y concentración de motos y coches clásicos por una buena causa. En la Praza Jorge Mira de Baio (Zas) tendrá lugar la III Xornada Canina, a partir de las 11.30 horas, donde se combinarán competición, exhibición y participación popular.

También de mañana, a las 12.30 horas, comienza el primer concierto del Orballo Cultural, en la Praza do Concello de Vimianzo. Hasta las cuatro de la tarde se podrá escuchar las nuevas versiones de trap gallego con las actuaciones de 9Louro, Tapa d’Orella y Kike Varela, con entrada libre y gratuita.

Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, comienza el Día da Muiñeira en A Laracha. El desfile saldrá de la Praza do Concello hasta llegar a la Praza Les Sables d´Olonne, donde tendrán lugar las actuaciones de los grupos participantes.