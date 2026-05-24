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Bergantiños

Pasión canina, muiñeira, 9Louro y música de acordeón para sucumbir al calor en la Costa da Morte 

A pesar de las altas temperatura, los actos festivos de la comarca registraron una gran afluencia de público 

Redacción
24/05/2026 21:26
Jornada Canina en Baio
Jornada Canina en Baio
Raúl López Molina
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Además de los eventos solidarios de estes domingo en la Costa da Morte, otros lugares como A Laracha, Baio (Zas), Vimianzo y Verdillo (Carballo) también acogieron respectivas citas festivas en esta jornada donde las altas temperaturas fueron la tónica dominante. 

 La III Xornada Canina de Baio congregó a numerosos amantes de los perros de toda la provincia, afianzando así esta cita en la localidad. Concursos, juegos y competiciones centraron la jornada dedicada al mundo canino. En el concurso referido a la Costa da Morte, el premio para el "Perro más guapo" fue para Pastor Alemán, y el de "Perro más simpático" lo llevó Mestizo

 

En Vimianzo arrancó el Orballo Cultural, con una sesión vermú con los conciertos de Tapa d´Orella, Kike Varela y 9Louro, el gran protagonista de la jornada. Trap gallego para los más jóvenes que llenaron la plaza, con las sombras muy codiciadas para guarecerse del intenso calor. 

El artista 9Louro este domingo en Vimianzo
El artista 9Louro este domingo en Vimianzo
EC

A Laracha vibró con el IV Día da Muiñeira en una tarde de sol abrasador, que reunió a unas 200 personas de la entidad anfitriona, A.C. Santa María de Torás, y de otras agrupaciones de la zona para bailar esta danza tradicional. El desfile comenzó en la Praza do Concello hasta la Praza Les Sables d´Olonne, donde tuvo lugar la exhibición. 

Casi al mismo tiempo, en el local social de Verdillo, en Carballo, se celebraba la IV Xuntanza de Acordeóns, organizada por Arume de Verdillo, para rendir tributo a este instrumento.

Dia Muiñeira A Laracha
Dia Muiñeira en A Laracha este domingo
EC
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