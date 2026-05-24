Un verano adelantado

Paseo del río Anllóns en Carballo DB

La comarca vive unas temperaturas más propias del verano, que este domingo alcanzaron máximos de 30,8 grados centígrados en Zas y 30,5 grados en Carballo. Por ello, los vecinos buscan refugiarse del calor de la mejor manera, con parada en las terrazas de las zonas costeras, visitas a las playas o recurriendo a la sombra de paseos fluviales como el de Carballo.

Las previsiones para este inicio de semana anuncian que seguirá el calor, con máximas este lunes de 28 grados; 26 grados el martes; o 30 grados el miércoles, que será otro día de intenso calor.