As cantareiras Do Rivés estrean o álbum 'Contrabando', que xira arredor deste concepto na comarca
O seu primeiro álbum nace da tradición oral da Costa da Morte e constrúese arredor deste concepto clave
O grupo de cantareiras Do Rivés vén de publicar "Contrabando", o seu primeiro álbum, dispoñible dende o pasado sábado 23 de maio. O traballo nace da tradición oral da Costa da Morte e consolida a aposta do grupo pola pandeireta, o canto colectivo e o baile como eixes centrais da música tradicional galega. O disco constrúese arredor dun concepto clave que lle dá nome: o contrabando. Unha idea que non se limita ao territorio ou á referencia cultural, senón que se entende como unha forma de transmisión íntima, silenciosa e cotiá entre xeracións.
En "Contrabando" este concepto refírese a aquilo que se pasa sen escenario nin arquivo: o que se comparte de avoa a neta, en espazos domésticos e momentos de intimidade, tal como explican dende a agrupación.
Son cancións ensinadas en privado, coplas transmitidas a soas, fragmentos de memoria oral que sobreviven fóra do rexistro formal. Tamén obxectos pequenos, amuletos, palabras gardadas ou xestos herdados que funcionan como formas de continuidade afectiva e cultural. O disco propón así unha lectura da tradición como algo vivo e encarnado, no que a transmisión non é un acto institucional, senón unha cadea de coidados, aprendizaxes e complicidades.
"Contrabando" aborda tamén a idea de linaxe feminina do canto: unha continuidade na que a música non se conserva intacta, senón que se transmite, se adapta e se transforma a través das voces que a herdaron. Neste sentido, o álbum entende a pandeireta e o canto colectivo como linguaxes que pasan de xeración en xeración a través da experiencia compartida, máis que da formalización. A tradición aparece así como unha herdanza viva, construída na proximidade e na memoria afectiva.