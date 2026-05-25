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Bergantiños

Casi medio millar de rayos y granizo como “pelotas de pimpón” durante la tormenta del domingo

El fenómeno causó desperfectos en plantaciones y mobiliario de la zona con especial incidencia en Carballo

Redacción
25/05/2026 18:54
Tendal perforado en Carballo por las piedras de granizo
DB
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La tormenta eléctrica y de granizo que afectó a parte de la Costa da Morte en la tarde y noche del pasado domingo sorprendió por su intensidad. Tras un día de calor sofocante, sobre las ocho de la tarde el cielo descargaba una granizada nunca vista en la zona. “Como pelotas de pimpón”, "pedras coma demos” o “poñía medo” son algunos de los calificativos que los vecinos dieron al enorme tamaño del granizo. 

Fueron algo más de diez minutos de intensa granizada que afectó a la comarca de Bergantiños, especialmente a Carballo, A Laracha y Coristanco. A muchos vecinos los sorprendió en plena calle y tuvieron que refugiarse.

 La tormenta dejó numerosos daños en plantaciones, huertas, tejados, tendales, invernaderos y también en vehículos. Este lunes los afectados daban parte a los seguros y establecimientos como los dedicados a instalar tendales se afanaban en atender las llamadas de clientes. 

El granizo regresó por la noche con una tormenta en la que lo más llamativo fue la intensidad del aparato eléctrico. “Parecía un bombardeo”, señala un carballés, ante unos rayos que iluminaban el cielo. Según recoge Meteogalicia, a lo largo del domingo se registraron más de 2.300 rayos en Galicia, de los cuales cerca de medio millar cayeron en la Costa da Morte desde las 17.30 horas hasta la noche. Carballo fue el que registró más actividad, con unos 170 rayos, seguido de Cerceda, con 105; A Laracha, con 65; Ponteceso, con 46; Malpica, con 40; Coristanco, con 27; en tanto que en menor medida hubo en Cee, Fisterra, Camaariñas, Muxía, Mazaricos, Zas, Cabana y Dumbría. 

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Mapa con la actividad de los rayos el domingo, sobre la comarca de Bergantiños
Meteogalicia

Cabe destacar los picos de corriente de los rayos, que alcanzaron superaron los +100 hasta en cuatro ocasiones en Carballo entre las 20.59 y las 21.25, alcanzando a esta última hora +140. A esa misma hora, en Malpica el pico de corriente de la tormenta llega a +145. En contraste con este fenómeno, la Costa da Morte continúa inmersa en altas temperaturas, que se espera que mañana lleguen a máximos de 31 grados. 

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