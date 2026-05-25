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Bergantiños

La tortilla dulce reinó en Soesto 

Marisa Vigo Candal fue la ganadora del concurso, con una original receta 

Redacción
25/05/2026 21:11
Concurso de Tortilla Doce en el Día do Peñón
Concurso de Tortilla Doce en el Día do Peñón
Mar Casal
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La Braña de Soesto de Laxe acogió este lunes el Día do Peñón, bajo un sol de justicia que hizo sudar la gota gorda a los asistentes. Como es habitual, se llevó a cabo el VIII Certame da Tortilla Doce do Peñón. En esta ocasión solo hubo tres concursantes, aunque la calidad fue muy alta, según explicó la concejala de Turismo, Raquel Lema. 

El premio, dotado de 200 euros para gastar en el comercio local, lo llevó Marisa Vigo Candal, con una receta con los ingredientes habituales (pan, huevo, leche y azúcar) y otros más originales como uvas pasa. En el jurado estuvieron Víctor Basante (Casa Arrueiro), Carlos, de Panadería Tita (Neaño) y Fernando Espasandín (Pan Ignacio), que tuvieron que valorar cualidades como la textura, el sabor, la originalidad y la presentación, entre otras cosas. 

La ganadora del concurso será la encargada de elaborar la receta en la próxima edición del certamen. La tradición de la tortilla dulce se remonta a muchos años atrás, cuando los vecinos asistían a la fiesta de Pentecostés a Camelle, y a su regreso, preparaban esta receta para reponer fuerzas. 

La fiesta estuvo amenizada por la música de O Tren da Unha, además de hinchables y juegos. 

Festa do Peñon de Soesto
O Tren da Unha en la Festa do Peñon de Soesto
Mar Casal
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