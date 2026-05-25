La Xunta impulsa el relevo generacional de la olería de Buño con programas de formación

Visita al curso de olería de Buño Mar Casal

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, y la gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitaron la Casa do Oleiro de Buño, para participar en la última jornada del curso de Perfeccionamiento en técnicas de la olería tradicional de Buño, impartido por Antonio Pereira, O Rulo, un referente de este oficio en la localidad. Esta formación se enmarca en el programa “Aprender da tradición. Oficios e técnicas”, impulsado por la Xunta desde el año 2023 con el fin de conservar, transmitir y poner en valor el saber asociado a los oficios tradicionales gallegos.

Se trata de la tercera acción formativa especializada centrada íntegramente en las formas y acabados tradicionales de la olería de Buño, tras los cursos realizados entre el 2023 y el 2025. Buño es uno de los principales centros de la olería tradicional activos en Galicia y que cuenta con el mayor número de obradoiros. Este tipo de formaciones muestra la apuesta de la Xunta por el relevo generacional en los oficios tradicionales, y en especial, en la olería de Buño.

Participan tanto oleiros y ceramistas profesionales como nuevos talentos interesados en este ámbito. Esta apuesta abarca iniciativas como la futura nueva línea de 1 M€ para la formación de aprendices en oficios artesanales. El programa “Aprender da tradición” es pionero en España e impulsado por la Xunta para mejorar la profesionalización dos artesanos en activo, atraer talento nuevo al sector y apostar por el relevo generacional. También hubo cursos formativos en orfebrería, sombrerería, tapicería, forja, madera o confección de ropa.