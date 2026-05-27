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Bergantiños

Los termómetros superan los 31 grados en Carballo en una jornada de calor récord para mayo

Aprovechando la ola de calor, las playas recibieron a sus primeros bañistas

A. Pérez Cavolo
27/05/2026 17:51
Playa de Canido, en Malpica, con varios bañistas que aprovecharon las temperaturas veraniegas
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El calor está dejando este miércoles temperaturas más propias de pleno verano que de finales de mayo en la Costa da Morte. En Carballo se alcanzaron las máximas de la jornada (31,2 grados), aunque por momentos los termómetros superaron los 34 grados. El episodio cálido se está notando prácticamente en toda la comarca, aunque con importantes diferencias entre el interior y el litoral. 

En zonas próximas a la costa también se registraron máximas elevadas. Malpica llegó a los 28 grados en algunos puntos, mientras que Camariñas alcanzó los 25,5. En el interior, Río do Sol, en Coristanco, y Coto Muíño, en Zas, marcaron 28,6 grados. Fontecada, en Santa Comba, llegó a 26,7 y Cee-Brens se quedó en 23,9. La situación dejó un ambiente plenamente estival en muchos arenales de la Costa da Morte. 

Aprovechando las altas temperaturas y el sol, numerosas personas se acercaron durante la mañana a playas para disfrutar de una jornada más propia de julio que de mayo. Según las previsiones de MeteoGalicia, la situación comenzará a cambiar este jueves. Las máximas tenderán ya a moderarse de forma progresiva y de cara al fin de semana se espera una vuelta a temperaturas mucho más normales para finales de mayo, poniendo fin a este breve episodio de calor adelantado.

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