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Bergantiños

Medio Rural suspende desde este viernes las quemas agrícolas y forestales por la ola de calor

No se concederán nuevos permisos y que todas las autorizaciones ya emitidas dejarán de tener validez

Redacción
27/05/2026 19:48
Trabajos de extinción de un incendio en Ponteceso
Archivo
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La Consellería do Medio Rural acordó suspender de forma temporal las quemas agrícolas y forestales realizadas por particulares en toda Galicia a partir de este viernes 29 de mayo y hasta nuevo aviso, una medida preventiva adoptada ante el incremento de las temperaturas y el aumento del riesgo de incendio. 

La decisión implica que no se concederán nuevos permisos y que todas las autorizaciones ya emitidas dejarán de tener validez desde este viernes. La Xunta explicó que la medida se tomó tras evaluar la evolución de la situación meteorológica y analizar distintos indicadores técnicos relacionados con el riesgo de fuego. Desde Medio Rural recuerdan además que la normativa vigente ya contempla la suspensión automática de las quemas cuando las condiciones meteorológicas puedan dificultar su control y favorecer la propagación de incendios. 

Incendio forestal en Caión (32)

Fisterra acogerá un simulacro de incendio forestal para coordinar la respuesta ante emergencias

Más información

La Xunta hizo también un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones durante los próximos días y evitar cualquier actividad que pueda generar un incendio forestal, especialmente en un contexto marcado por las altas temperaturas registradas esta semana en numerosos puntos de Galicia. La prohibición afecta al uso del fuego para cualquier actividad agrícola o forestal realizada por particulares, por lo que no podrán llevarse a cabo quemas de restos vegetales mientras permanezca activa esta suspensión.

La Consellería do Medio Rural solicita además colaboración ciudadana para denunciar cualquier actividad incendiaria o situación de riesgo. En caso de detectar un fuego forestal, recuerda que está disponible el teléfono gratuito 085 para alertar a los servicios de emergencias.

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