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Bergantiños

El oleiro Jesús Mourón Varela fallece a los 101 años 

Está siendo velado en el tanatorio Alba de A Grela y el entierro es el viernes en Buño, a las 17.00 horas

Redacción
28/05/2026 21:24
Jesús Mourón en la Mostra de Buño
Jesús Mourón en la Mostra de Buño
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El oleiro más veterano de Buño, Jesús Mourón Varela, falleció ayer a los 101 años. Es velado en el tanatorio Alba de A Grela, en A Coruña, donde residía y el entierro será este viernes en la iglesia parroquial de Buño, a las 17.00 horas.

Jesús Mourón fue homenajeado hace dos años en la Mostra de Olería de Buño, al ser el artesano de mayor edad de la localidad. Entonces tenía 99 años y gozaba de muy buena salud y una memoria envidiable, recordando las anécdotas de este oficio tradicional. 

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