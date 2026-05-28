El oleiro Jesús Mourón Varela fallece a los 101 años 

Jesús Mourón en la Mostra de Buño EC

El oleiro más veterano de Buño, Jesús Mourón Varela, falleció ayer a los 101 años. Es velado en el tanatorio Alba de A Grela, en A Coruña, donde residía y el entierro será este viernes en la iglesia parroquial de Buño, a las 17.00 horas.

Jesús Mourón fue homenajeado hace dos años en la Mostra de Olería de Buño, al ser el artesano de mayor edad de la localidad. Entonces tenía 99 años y gozaba de muy buena salud y una memoria envidiable, recordando las anécdotas de este oficio tradicional.