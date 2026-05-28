El PP provincial pone a Bergantiños en modo municipales con la Diputación como objetivo

Diego Calvo esta semana en Coristanco con los portavoces del PP en Bergantiños Cedida

El Partido Popular de A Coruña empieza a mirar ya de lleno hacia las elecciones municipales de 2027 y lo hace con la Diputación como gran objetivo político. El presidente provincial, Diego Calvo, mantuvo esta semana en Coristanco una reunión de trabajo con alcaldes y portavoces populares de Bergantiños, dentro de una ronda de contactos con la que la formación busca activar su maquinaria local a un año de las urnas.

Al encuentro asistieron representantes del PP en Carballo, A Laracha, Coristanco, Malpica, Laxe, Cabana y Ponteceso. Calvo estuvo acompañado por el secretario xeral provincial, Evaristo Ben, y por el vicesecretario de Organización e Territorio, Gonzalo Trenor. El mensaje del presidente provincial fue claro: el partido entra ya en un año de máxima intensidad política.

“Quédanos un ano de moito traballo, un ano de máximo esforzo para que en maio do 2027 poidamos celebrar uns grandes resultados do Partido Popular nos 93 concellos da provincia da Coruña”, señaló ante sus representantes comarcales. La dirección provincial quiere que Bergantiños tenga un papel importante en esa estrategia. La comarca combina municipios gobernados por el PP, como A Laracha o Coristanco, con otros donde los populares aspiran a reforzar posiciones o recuperar peso municipal.

En ese contexto, Calvo pidió a sus equipos presencia en la calle, trabajo territorial y capacidad para conectar con los problemas reales de cada concello. El dirigente popular aseguró que la formación presentará candidatura en los 93 municipios de la provincia, algo que quiso contraponer a la situación de otros partidos. “O PP dará a coñecer os candidatos nos 93 municipios. Iso non o poden dicir outras formacións. Presentaremos aos mellores”, afirmó.

También insistió en que el resultado no dependerá solo de los cabezas de lista, sino de la fortaleza de los equipos locales. “Os partidos non os gaña un só xogador, gañan os persoais e os equipos unidos e que pelexan todos xuntos ata o último minuto”, añadió. Durante la reunión, Calvo también hizo balance de la situación política en cada municipio y escuchó las prioridades que trasladaron los representantes populares de la comarca.

El objetivo declarado es convertir el trabajo municipal en la base para mejorar resultados y acercarse al gobierno de la Diputación de A Coruña, una institución que el PP considera clave para la gestión territorial de la provincia. El presidente provincial se mostró convencido de que los vecinos valorarán el trabajo desarrollado por los alcaldes populares y por los portavoces de la oposición.

“Estou seguro de que os imos a conseguir. De que os veciños de toda a provincia saberán valorar o traballo que están a facer os nosos alcaldes, pero tamén o que están a facer os que agora son os nosos voceiros e que o próximo ano serán alcaldes”, indicó. La reunión sirvió también para introducir el escenario político estatal en el discurso de precampaña. Calvo acusó al Gobierno central de llevar al país a una situación de “inestabilidade nunca vista” y cargó contra los socios parlamentarios de Pedro Sánchez.

“Non sei a que esperan formacións como o BNG para deixar de apoiar ao Goberno. Coa súa actitude están a ser cómplices e partícipes dunha situación que non se pode tolerar”, afirmó. Frente a ese contexto, el presidente provincial defendió que el PP debe presentarse como un “valor seguro” y como una alternativa sólida ante un PSOE que, según sostuvo, se encuentra en descomposición. “Temos que seguir ao noso. Traballar, traballar e estar preparados para cando sexa o momento de votar a nivel nacional ou local”, concluyó.