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Bergantiños

La coral Brisas do Mar de Corme recibirá el premio a la constancia musical 

La Real Academia Galega de Belas Artes entregará los galardones el 6 de junio 

Redacción
28/05/2026 21:37
Una actuación de la coral Brisas do Mar con otras agrupaciones locales
Una actuación de la coral Brisas do Mar con otras agrupaciones locales
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La Real Academia Galega de Belas Artes entregará los premios a la constancia musical ‘Marcial de Adalid’ a los 18 integrantes de la coral Brisas do Mar de Corme (Ponteceso) el sábado 6 de junio. El acto se celebrará en el Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte (Maccmo) ubicado en esta localidad, a las 19.00 horas. El acto estará presidido por el presidente de la Academia Galega, Manuel Quintana Martelo. 

El secretario xeral, Felipe Senén, será el encargado de la lectura del trámite y el acuerdo para la concesión de estas insignias, en reconocimiento a su trayectoria musical. También participará en el acto el académico Juan Durán Alonso, y el secretario de la coral, Ramón Saleta Neira, intervendrá en representación de la agrupación. 

 El acto solemne de entrega de premios se clausurará con la intervención del presidente de la Real Academia Galega. En la segunda parte del acto está prevista una actuación de la entidad galardonada, la coral Brisas do Mar de Corme, que interpretará cuatro cantigas de su repertorio. 

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