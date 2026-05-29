Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La Diputación aprueba el proyecto de mejora del firme de la carretera de Malpica a Ponteceso

Cuenta con una inversión de casi 448.000 euros

Redacción
29/05/2026 13:27
pleno mayo 1
Pleno de la Diputacion, este viernes
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El pleno de la Diputación aprobó este viernes por unanimidad cuatro nuevos proyectos de mejora en la red viaria provincial, con una inversión global que ronda los 1,2 millones de euros. 

Uno de los proyectos aprobados es la mejora del firme de la DP-4307, de Malpica a Ponteceso, con una inversión de 447.992,52 euros y cinco meses de plazo de ejecución. La actuación se llevará a cabo en los tramos comprendidos entre los puntos quilométricos 0+300 y 0+500, 2+900 y 4+080, y 11+870 y 12+600.

El proyecto incluye la limpieza de cunetas con desbroce de taludes, el fresado y reposición del firme en zonas deterioradas, el extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros entre los kilómetros 2+900 y 4+080, y la reposición  entre los otros dos puntos.

También se prevé la mejora de arcenes entre los puntos 2+900 y 4+080 con saneo y relleno con material seleccionado, zahorra, grava, tratamiento semiprofundo y una capa de mezcla bituminosa en caliente de 4 centímetros. La intervención se completará con la renovación de la señalización horizontal y con la reposición de canalizaciones en el tramo afectado por la mejora de arcenes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Plano

La Xunta recibe siete ofertas para las obras de renovación del firme en ocho carreteras de la Costa da Morte
Redacción
pleno mayo 1

La Diputación aprueba el proyecto de mejora del firme de la carretera de Malpica a Ponteceso
Redacción
Malpica reunion

La Diputación estudiará la construcción de una senda peatonal entre Beo y Porto do Fondo
Redacción
Capitán Mareas Cangas

Capitán Mareas acercó el valor de los productos del mar a 700 estudiantes
Esther Durán