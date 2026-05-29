La Diputación aprueba el proyecto de mejora del firme de la carretera de Malpica a Ponteceso

Pleno de la Diputacion, este viernes Cedida

El pleno de la Diputación aprobó este viernes por unanimidad cuatro nuevos proyectos de mejora en la red viaria provincial, con una inversión global que ronda los 1,2 millones de euros.

Uno de los proyectos aprobados es la mejora del firme de la DP-4307, de Malpica a Ponteceso, con una inversión de 447.992,52 euros y cinco meses de plazo de ejecución. La actuación se llevará a cabo en los tramos comprendidos entre los puntos quilométricos 0+300 y 0+500, 2+900 y 4+080, y 11+870 y 12+600.

El proyecto incluye la limpieza de cunetas con desbroce de taludes, el fresado y reposición del firme en zonas deterioradas, el extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros entre los kilómetros 2+900 y 4+080, y la reposición entre los otros dos puntos.

También se prevé la mejora de arcenes entre los puntos 2+900 y 4+080 con saneo y relleno con material seleccionado, zahorra, grava, tratamiento semiprofundo y una capa de mezcla bituminosa en caliente de 4 centímetros. La intervención se completará con la renovación de la señalización horizontal y con la reposición de canalizaciones en el tramo afectado por la mejora de arcenes.