La Xunta recibe siete ofertas para las obras de renovación del firme en ocho carreteras de la Costa da Morte

Plano de las vías afectadas por las obras Xunta

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, recibió siete ofertas de empresas para ejecutar las obras de renovación del firme en ocho carreteras autonómicas, en su recorrido por diez ayuntamientos de la Costa da Morte, licitadas por una inversión que ronda los 3,5 millones de euros.

El objetivo de la Xunta es llevar a cabo el refuerzo del firme para el mantenimiento y conservación de distintos tramos de la vía de altas prestaciones VG.-1.4 (Cee-Sardiñeiro), así como en las carreteras AC-404 (Santa Comba-Baio), AC-429 (Ponteceso-Laxe), AC-440 (Berdoias-Muxía), AC-444 (Negreira-Ponte Failde), AC-546 (Negreira-A Pereira), AC-550 (Cee-Ribeira) y la AC-552 (A Coruña-Cee).

Las intervenciones objeto de este contrato en estas vías coinciden con sus recorridos por los municipios de A Baña, Cabana, Cee, Fisterra, Laxe, Muros, Muxía, Santa Comba, Vimianzo y Zas.

A través de estas obras se mejoran las características funcionales de las carreteras de titularidad de la Xunta y se refuerza la seguridad vial en distintos tramos de estas vías. Las obras cuentan con un plazo de ejecución estimado de seis meses.

Los trabajos previstos consistirán en la rehabilitación superficial del firme de estas carreteras, con distintas actuaciones, restaurando las características del pavimento, adecuando sus necesidades funcionales y de durabilidad.

En conjunto, a través de estas intervenciones se actuará en cerca de 65 kilómetros de longitud.

En todas las actuaciones contempladas en este contrato no son necesarias las expropiaciones de terrenos, ya que están incluidas dentro de la franja de dominio público de titularidad de la Xunta.

La Xunta trabaja con el objetivo de adjudicar las obras en este segundo trimestre, para ejecutarlas este mismo año, al contar con un plazo de ejecución estimado de seis meses.